Cómo sobrevivir al golpe económico de la reforma tributaria, según estudio

En momentos en que los colombianos han comenzado a enfrentar la cascada de impuestos que trae la reforma tributaria con incrementos como el del IVA y otros adicionales como el tributo verde a los combustibles, una experta de la Universidad de La Sabana realizó un decálogo de recomendaciones para sobrevivir a esta nueva realidad.

Se trata de María Teresa Macías, profesora de Economía y experta en finanzas personales de esta alma máter, que señala que “la actual política fiscal del Gobierno que subió, entre otros, el IVA al 19%, les asignó un gravamen especial a algunos artículos tecnológicos, a los planes de Internet o de datos, e incluso a las bicicletas de alta gama y que además obliga a la gente a pagar hasta las bolsas plásticas con las que tradicionalmente son empacados los alimentos del mercado, tendrá un efecto perverso en las familias colombianas”.

Según la experta, para sobrevivir a esta cascada impositiva, los hogares colombianos pueden por ejemplo asignar una presupuesto especial para alimentación e higiene.

Realizar un completo proceso de comparación de precios, visitar plazas de mercado o comprar marcas propias de los supermercados.

“Lo ideal es que la gente que pueda compre directamente los alimentos a los campesinos, así se evita pagar el sobrecosto que cobran los intermediarios”, señaló.

Otras recomendaciones para sobrevivir a la tributaria son:

Pague en efectivo todas las compras, pues existe un factor psicológico que hace que se gaste más cuando se paga con tarjeta de crédito. Esto le evitará asumir el costo de los intereses. Recuerde, es un mito aquello de que ningún banco cobra intereses si la compra se hace a una sola cuota, algunos si lo hacen y es mejor que se informe al respecto.

Evite cargar la tarjeta de crédito y déjela en un lugar seguro. Esto le ayudará a evitar gastos innecesarios. Preferiblemente entréguela. Además, planee cada compra, cotice en diferentes lugares y asegúrese de que sea necesaria para su bienestar o el de su familia.

Utilice cupones de descuento siempre que le sea posible. Búsquelos en el directorio telefónico, en el periódico o en Internet.

Con el carro también puede ahorrar. Comparta el vehículo con sus compañeros de trabajo o vecinos, mantenga las llantas con buena presión para disminuir el consumo de combustible y evite prender el aire acondicionado. En lo posible, no haga cambios notables en la aceleración, eso le ayudará a ahorrar gasolina. Ideal si cambia el carro por una bicicleta barata (recuerde que las de alta gama se les cobra un nuevo impuesto) o acostúmbrese por salud y economía a caminar.

Si tiene espacio en su casa, evalué la alternativa de alquilar una habitación que puede proporcionar ingresos mensuales importantes para la economía de la familia; otra opción es arrendar un parqueadero e incluso el deposito.

Disminuya el pago de las facturas de agua y energía. Para esto: Cambie los bombillos por aquellos que sean de bajo consumo; utilice la lavadora un solo día de la semana a plena carga y póngala a funcionar con agua fría, olvídese que tiene secadora; cocine con gas, pero si no cuenta con esta opción, prefiera utilizar la olla a presión que es más eficiente en el consumo.

Así mismo es preciso que revise el control de temperatura de la nevera y póngala a funcionar en un nivel mínimo; evite planchar toda la ropa, pues una buena parte de ésta no requiere ser alisada o planche en una sola tanda todo lo que necesite; desenchufe los cargadores de los aparatos eléctricos una vez la carga finalice; no deje luces o electrodomésticos encendidos si nadie los utiliza ; y por último, acostumbre a su familia a no cepillarse o enjabonar los platos con el grifo abierto.

Elimine los vicios como el cigarrillo, no solo verá rendir más su dinero, sino que los beneficios se extenderán a tener una mejor salud.

Un estudio de la misma Universidad señala que por cuenta de la reforma tributaria, el poder adquisitivo de los colombianos se afectará en más de un 30%.

Según Ana María Olaya, autora del estudio, “alrededor del 60% de los productos de la canasta familiar pagan IVA, entre ellos: ropa, calzado, harina, azúcar, café, aceites, cereales, productos de panadería, embutidos y carnes procesadas, muebles y electrodomésticos, entre otros”.

Indicó además que servicios como la telefonía móvil –muy demandado en el país– y las comidas rápidas, también pagan este impuesto y se verán seriamente afectados.