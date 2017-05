Consulta popular minera dejó 400 despidos y frenó la inversión de USD 30 millones según AngloGold Ashanti

El presidente de Anglo Gold Achanti, Felipe Márquez, reveló que tras la consulta popular minera que se realizó en Cajamarca hace un mes se han generado más de 400 despidos y se frenó la inversión de 30 millones de dólares que pensaba hacer la compañía este año en la región del Tolima.

Márquez reveló que durante los 14 años que lleva operando la compañía en el Tolima se han hecho inversiones superiores a los 300 millones de dólares, “más de 400 personas se han quedado sin empleo, una inversión aproximada para la colosa de 30 millones de dólares fue suspendida totalmente”.

El presidente de la compañía sostuvo que las consultas populares mineras mal manejadas se pueden convertir en un mecanismo de presión, “nos piden dinero, apoyos con proyectos, mejor situación laboral y otros tipos de manipulación”.

Según el representante de Anglo Gold, una de las moralejas de esta historia es no haber tenido en cuenta primero a la comunidad y al gobierno local antes que al nacional, ” hicimos mal porque llegamos hablando primero con el Gobierno nacional y no con el local y empezamos a ser transaccionales, eso nos pone en un esquema que no es bueno ni para nosotros ni para la comunidad”.

“Frente a los títulos mineros estamos tratando de entender cuál es el impacto regulatorio de una consulta popular, mientras esa discusión se da nosotros suspendimos todas las actividades mineras en Cajamarca”, puntualizó.