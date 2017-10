Contraloría descubre detrimento por más de $8.900 millones en remodelación del Banco Agrario

Foto: Cortesía Banco Agrario

La Contraloría General de la República descubrió un detrimento patrimonial de $8.995 millones, tras as irregularidades en la ejecución del Proyecto de Adecuación y Remodelación del edificio sede del Banco Agrario.

El organismo de control realizó una auditoría que encontró un total de 9 hallazgos, de los cuales 8 tienen presunta incidencia disciplinaria y 7 connotación fiscal.

Entre estos hallazgos se encuentra el pago de mayores cantidades de obra a las realmente ejecutadas, así como obras o actividades que no estaban estipuladas contractualmente. “Es el caso de los contratos de obras civiles para la adecuación y remodelación del inmueble, donde se estableció un detrimento patrimonial en cuantía de $4.215 millones”, señaló el reporte de la Contraloría.

Otro de los hechos relevantes, detectados por la Contraloría, es que los estudios y diseños de ingeniería para la adecuación del edificio de la Dirección General del Banco Agrario, contratados en la vigencia 2013 y recibidos y pagados en su totalidad por esta entidad estatal, no lograron cumplir con la finalidad de esta contratación.

Así mismo, “se buscaba contar con una edificación adecuada y remodelada, con instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, y ventilación mecánica que cumpliera con estándares amigables con el medio ambiente, y eso no ha sido así”, recalcó la Contraloría.

“A la fecha, con dichos diseños no se ha conseguido la remodelación del inmueble, motivo por el cual el Banco Agrario contrató recientemente a la Universidad Nacional de Colombia para realizar ajustes a dichos estudios y diseños de ingeniería, en una cuantía superior a los costos del contrato de consultoría inicial”, advirtió el organismo de control.

Estos son otros hallazgos de la Contraloría con respecto a estas irregularidades:

Por ejemplo, el objeto del contrato de asesoría en diseño-construcción sostenible para certificación LEED del edificio no ha sido cumplido, como quiera que a la fecha el Banco Agrario no cuenta con la citada certificación.

“El Banco, sin contar con los estudios y diseños definitivos, y sin tener certeza de las condiciones técnicas de la adecuación del edificio pagó expensas por el registro, envío de diseño y certificación LEED del diseño, sin que existiera claridad sobre las especificaciones definitivas de la construcción”, reveló el organismo.

Así mismo, en la verificación de la parte eléctrica de las obras, se evidenció que algunos ítems no fueron ejecutados en un 100%, y no obstante el Banco los pagó por porcentajes de avance, sin tener en cuenta que conforme al contrato la ejecución debía realizarse por precios unitarios fijos y de acuerdo a las cantidades de obra contratadas y ejecutadas en su totalidad.

También en el contrato de adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de aire acondicionado se advirtió el pago de mayores cantidades de obra frente a las realmente ejecutadas por el contratista, por valor total de $1.049.millones.

Adicionalmente, se verificó el pago proporcional de elementos no ejecutados en un 100%, por conceptos de orden de compra, fabricación y llegada a obra, entre otros,cuando dicha forma de pago no se contempló en el contrato, ni fue objeto de modificación posterior, por lo que no era posible realizar pagos parciales.

De igual forma, por el contrato de consultoría del consumo energético del edificio, el Banco pagó por un producto que no satisface la necesidad ni la finalidad de la contratación, en razón a que los datos obtenidos no corresponden a la realidad del proyecto, debido a las constantes modificaciones y ajustes a los estudios y diseños de ingeniería.

Se estableció, por tanto, un hallazgo fiscal por $347 millones correspondiente a los descuentos que omitió efectuar el Banco por incumplimiento del contratista a los Acuerdos de Niveles de Servicio pactados en el contrato de obras civiles de adecuación del edificio.