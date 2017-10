¿Es conveniente regular mercado del bitcoin?

Foto referencial Ingimage

El Banco de la República reveló que junto con otras entidades como la Superintendencia Financiera adelanta un estudio para decidir la pertinencia de entrar a regular algunos aspectos del mercado de criptomonedas, como el bitcoin.

Así lo señaló el Emisor como parte de una cartilla informativa en la que se hacen recomendaciones y advertencias sobre los riesgos de invertir en este tipo de mercado virtual.

El Banco señala que “junto con otras entidades del Estado, el Banco de la República ha formado un grupo de trabajo para estudiar estos mercados y evaluar la conveniencia de entrar a regular ciertos aspectos de las cripomonedas (CM) a medida que los desarrollos así lo ameriten”.

Riesgos

Para el Emisor, los riesgos más sobresalientes que puede enfrentar la economía colombiana al permitir el desarrollo de estos esquemas en el mediano plazo son, entre otros, que estaría en juego la integridad financiera, debido a que estos esquemas pueden convertirse fácilmente en canales para actividades asociadas al lavado de activos y la evasión.

También la protección del consumidor, “en la medida en que operadores especializados entren a ofrecer servicios de negociación, custodia y transferencia de fondos en criptomonedas”.

El Emisor había señalado que “el bitcoin no es una moneda en Colombia y, por lo tanto, no constituye un medio de pago de curso legal con poder liberatorio ilimitado. No existe entonces obligatoriedad de recibirlo como medio de cumplimiento de las obligaciones”.

Por su parte, la SuperFinanciera advirtió que estas criptomonedas “no hacen parte de la infraestructura del mercado de valores colombiano”.

Según el análisis del banco, a julio de 2017, criptomonedas como el bitcoin y ether, alcanzaron un valor de mercado de US$60.000 millones. No obstante, a finales de 2015 habían salido de circulación 400 de estas criptomonedas.