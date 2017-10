Descapitalización del FNA abre la puerta para su privatización, alerta Justicia Tributaria

Tras el artículo del Presupuesto General de la Nación para el 2018 que busca descapitalizar en 400 mil millones de pesos el Fondo Nacional del Ahorro, José Roberto Acosta, miembro de Justicia Tributaria, advirtió que esto abre la puerta para que se haga lo mismo con otras entidades, convirtiéndolas en “la caja menor del Gobierno”.

Igualmente alertó que este es el primer paso para que más adelante la entidad termine privatizada.

Sin embargo, Acosta explicó que la privatización del Fondo Nacional del Ahorro no representaría ningún riesgo para los usuarios sino más garantías.

“Los usuarios de la entidad no correrán ningún riesgo con la privatización de esta entidad, es más el Estado no debería tener en sus manos entidades de ningún tipo para que no corran ciertos riesgos”, agregó.

Según el vocero de Justicia Tributaria, esta no es la primera vez que el ministro Cárdenas hace una descapitalización de una entidad estatal.

“Esta no es la primera vez que el Gobierno y concretamente Mauricio Cárdenas descapitaliza a entidades del Estado, eso no es buen mensaje porque el patrimonio debe protegerse y al descapitalizar a estas entidades se les quita capacidad competitiva, lo que termina en sub-privatización”.

“Este es un hueco (…) es una platica para mermelada”, puntualizó.