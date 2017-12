Diario de un inversionista en Bitcoin

Por : Javier Jules

¿Cómo funciona el mercado del BitCoin? ¿Qué es lo que uno compra al adquirir uno? ¿Realmente hay un beneficio? Son algunas de las muchas preguntas que se hacen las personas al enterarse del crecimiento en la cotización diaria de esta criptomoneda o moneda virtual.

En RCN Radio decidimos hacer el ejercicio y responder, con la experiencia propia, los cuestionamientos que envuelven uno de los temas con un importante número de titulares diariamente en el mundo.

*04 diciembre Precio de un BitCoin 29´752.217.32 de pesos

La búsqueda inició en internet. Hay un conocimiento sobre mercadeo online y es la razón por la que se sabe que puede haber riesgos de fraudes o estafas más aún cuando lo que se va a comprar es algo en lo que no se tiene experiencia.

Después de mucha teoría sobre BitCoin, encuentro una referencia en el portal de un medio de comunicación reconocido, aquí la importancia de la credibilidad en los medios. La búsqueda conduce una dirección física en Bogotá.

Luego de un contacto telefónico establezco una comunicación con una persona que sólo se presenta como Luis y con el que acuerdo llegar a un local del centro comercial Monserrate, ubicado en la carrera 7 con calle 19. (Lea también: En Colombia diariamente se intercambian 500 mil dólares en bitcoins)

Luis es una persona muy joven. Puede que ronde los 25 años. Un muy pequeño local de no más de 3 x 2 metros, con apariencia de tienda de música, es la sede de transacciones desde 100 mil y hasta 30 millones de pesos.

Se hacen varias preguntas y se obtienen algunas respuestas:

¿Qué es lo que uno está comprando?

Luis: En BitCoin usted compra un código inteligente, BitCoin es un algoritmo. Lo que usted compra es ese código y eso se transfiere a la billetera de su celular o en Local BitCoin si usted tiene una billetera y ahí le queda, usted lo puede utilizar para enviárselo a otra persona, o pagar cualquier cosa en donde lo reciban, o para ahorrarlo.

¿En qué se diferencia de un mercado de valores o acciones en bolsa?

Luis: La diferencia es que es limitado, osea no es como las acciones que si la gente pide más acciones emiten más, o los billetes que si necesitan más billetes imprimen más billetes, BitCoin existe una cantidad y no puede existir mas de esa cantidad, entonces al ser limitado si más gente compra BitCoins, más vale, pero puede subir o puede bajar, ya es responsabilidad de la persona que lo compra.

El 4 de diciembre de 2017 un BitCoin tenía un precio aproximado de 29 millones 750 mil pesos. Acepto comprar 100 mil pesos de uno, que equivalen a un 0.0029, pero se descuentan las comisiones que para el caso es de 0.0003, y me dice que hay dos formas de tenerlo. Una es figurando como un usuario en red y con el equivalente a lo comprado para tenerlo en un mercado de oferta y demanda y la otra es bajar una aplicación en mi celular que sirve como billetera digital en donde puedo ver que aparece lo que compré.

Con la investigación previa hecha, antes de llegar al local, dos razones me llevan a bajar la aplicación en mi teléfono. La primera es que quienes ofertan en red son, en su mayoría, usuarios que tienen capacidad para negociar montos desde 500 mil y hasta 450 millones de pesos. La segunda es que aún, con la desconfianza por lo desconocido, prefiero ver, en mi celular y cuando yo quiera, que ahí estén los 0,0026 bitCoins que compré, sabiendo que tan solo representa un número o un patrimonio que no se puede tocar en el mundo, no virtual o en red.

*5 de diciembre el valor de un BitCoin es de 35´399.420,51 subió un 19 por ciento

Veo en mi teléfono que tengo los 0.0026 bitCoins y también observo que desde el 4 de diciembre esta criptomoneda se ha valorizado en un 19 por ciento y el 5 de diciembre, tiene un valor aproximado de 35 millones 399 mil pesos, es decir que los cien mil pesos que compré, hoy se han convertido en aproximadamente 119 mil pesos en teoría.

*6 de diciembre el valor de un BitCoin es de 38´262.425,45 subió un 28.5 por ciento

Reviso en los mercados el valor de la criptomoneda y con el descuento previo, realizado a través de la comisión al comprar el BitCoin el primer día, los 0.0029 que costaron 100 mil pesos hoy se pueden negociar en aproximadamente 128 mil pesos según lo que figura en las plataformas que deducen las cifras de la cotización a partir de los movimientos y las negociaciones hechas por compradores y vendedores.

La comisión

El ejercicio real para el caso de los valores descontados por comisión da el siguiente resultado.

Por los 100 mil pesos invertidos cuyo valor en BitCoins es de 0.0029, hay que descontar el margen de ganancia que se queda con quienes venden la cripto moneda y que es de 0.0003.

Es decir que si el 4 de diciembre, un BitCoin tenía un valor de 29´752.217.32, pagando la comisión obtuve 0.0026 que equivalen a 77.355,76 pesos. El 5 de diciembre 0.0026 tenían un valor de 92.038,49 y el 6 de diciembre figuran con un valor de 99.482,30, es decir que si sigue la tendencia la inversión para negociar con valores por encima de los 100 mil pesos pagados inicialmente, podría figurar en menos de 4 días.