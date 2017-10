Dignidades campesinas aceptan instalar mesa de diálogo con MinAgricultura

Campesinos, maestros y trabajadores del sector público protestan en Tunja. Foto: RCN Radio

Ante el llamado al diálogo que hizo el ministro de Agricultura, Juan Guillermo Zuluaga a las dignidades campesinas que iniciaron desde este 12 de octubre una manifestación a nivel nacional para exigir entre otras cosas la revisión de los Tratados de Libre Comercio ( TLC) con Estados Unidos, el vocero de dignidad agropecuaria, Oscar Gutiérrez, señaló que están dispuestos a reunirse con el ministro para encontrar salida a la crisis que atraviesan varios sectores del agro.

“Nosotros también estamos dispuestos a conversar y sentarnos con el ministro, lo que pasa es que es un proceso que queremos hacer y estaremos prestos a atender la citación” señaló. (Lea también: Los compromisos se van a cumplir, lástima que se haya llegado a un paro: MinAgricultura)

Sin embargo, Gutiérrez expresó que el motivo de la movilización es mostrarle al Gobierno que son varios productores los que están en crisis por falta de recursos y por cuenta de los TLCs.

Por su parte, Roberto Botero, de Dignidad arrocera, sostuvo que “el Ministerio de Agricultura no tiene los recursos que prometió y por ello ha estado dilatando el respeto de los acuerdos, lo que puede llevar a una crisis, lo cierto es que el gremio no van a aguantar más prolongaciones a la situación y exigirán a nivel nacional que los acuerdos sean tomados como prioridad y que no pase a segundo plano sin hallar una solución”.

Las movilizaciones se están llevando a cabo en departamentos productores de diferentes géneros como Tolima, Huila, Meta, Casanare, y regiones como Nariño, Vichada, Norte de Santander, Cesar, Montería, Antioquia y Magangué.