Dignidades campesinas anuncian movilización nacional para el 12 de octubre

El próximo 12 de octubre las dignidades campesinas harán una movilización en las diferentes regiones del país para, entre otras cosas, exigirle al Gobierno renegociar los TLC que, según ellos, están sumiendo al campo colombiano en una crisis.

Los arroceros también se unirán a esta protesta argumentando que el Gobierno les ha venido incumpliendo en varios de los acuerdos pactados.

Según los productores, frente a las deudas, antiguas y nuevas “el Gobierno continúa alargando las soluciones que se le exigen y el resultado es que los acreedores financieros y no financieros no cesan en el cobro de estas creencias, resultando de ello la amenaza de un despojo de tierras, maquinaria e implementos de trabajo necesarios para el proceso productivo, de no concretarse las medidas que se prometen e incumplen reiteradamente”.

El vocero de dignidad agropecuaria, Óscar Gutiérrez, señaló que “nos preocupa el evidente monopolio del arroz que no da pie a un mercado sostenible y transparente; tenemos actualmente un sector papero muy afectado con los precios, el plátano y la piña, también muy deprimidos en sus precios, dentro de otras razones con las que hemos sustentado al Gobierno nacional que el agro sigue en un estado lamentable”.

Los productores también le piden al Gobierno reglas claras del programa Colombia Siembra, señalando que muchos le apostaron a esta política para sustituir las importaciones y están quedando al borde de la quiebra.