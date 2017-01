Discriminación de género laboral acabará con fallo que protege a hombres ‘embarazados’: MinTrabajo

Foto referencial Ingimage

La ministra de Trabajo, Clara López, se refirió al fallo de la Corte Constitucional que busca que las parejas de mujeres embarazadas no puedan ser despedidas de sus trabajos.

López aseguró que la versión de los empresarios, quienes aseguran que la vinculación laboral se segmentará y serán excluidas tanto mujeres como hombres con parejas estables, es totalmente falsa, ya que con este fallo se logró la igualdad de condiciones y no habrá lugar a la discriminación de género en el trabajo.

“Eso es más una amenaza de los empresarios para que no se lleven a cabo protecciones sociales de esta magnitud, lo que sí ayuda es a acabar con las discriminaciones de hombres y mujeres porque antes eran solo las mujeres las que se embarazaban y ahora los hombres también”, dijo Clara López.

MinTrabajo recordó que hasta los más jóvenes están siendo padres en edades muy tempranas.

“Ahora la Corte Constitucional dijo que no solo están cubiertos con esta estabilidad las mujeres sino los hombres que tengan su pareja embarazada, los empleadores dicen: vamos a contratar hombres mas jóvenes y sin pareja estable, entonces a quien va a emplear es absurdo, pues los jóvenes también se reproducen a muy tempranas edades”, puntualizó.

Empresarios

Hace unos días la presidenta de Acopi, gremio que representa a las pequeñas y medianas empresas, Rosmery Quintero, sostuvo que con este fallo se podría segmentar la vinculación laboral y excluir tanto mujeres como hombres con parejas estables.

“Eso va a conllevar a que se segmente las posibilidades de vinculación, muy seguramente los hombres con parejas estables que consideren tener hijos van a ser excluidos, se van a preferir personas jóvenes y que no tengan una relación formal o establecida”, dijo.

Igualmente la presidenta del gremio señaló que esto pone en riesgo la productividad de las empresas, ya que estarían obligadas a mantener a un empleado así no esté dando los resultados esperados .

“La primera preocupación que hay que considerar es que por un lado la mujer cuando se le aumenta el número de semanas muchos empleadores las excluyen. De otro lado que se considere que la pareja de quien esté en proceso en embarazo no se pueda desvincular de la empresa afecta la productividad, porque si no está dando los resultados esperados, no se puede desvincular por esa situación”, acotó.