Ecopetrol pagará por anticipado millonarios créditos con la banca internacional

Foto: Colprensa

Ecopetrol informó que este 15 de diciembre pagará por anticipado dos millonarios créditos con la banca internacional.

La petrolera señaló en un comunicado que “el 15 de diciembre de 2017 pagará anticipadamente la totalidad de los créditos con The Bank of Tokyo-Mitsubushi UFJ, Ltd. (BTMU) y Export Development Canada (EDC), por un valor nominal de USD$175 y USD$300 millones respectivamente. El año original de vencimiento de dichas facilidades era 2021″.

Sostuvo que con las operaciones arriba mencionadas, las cuales cumplieron todos los trámites y aprobaciones internas y externas requeridas, la deuda nominal del grupo empresarial disminuye a USD$14.580 millones

Voceros de la compañía señalaron que “los mejores resultados obtenidos por el Grupo Empresarial Ecopetrol y la estrategia de optimización de estructura de capital, han permitido que el valor nominal de la deuda consolidada disminuya en USD$2.664 millones desde diciembre 2016 a la fecha”.

Cabe recordar que la semana pasada, la petrolera decidió asumir de manera directa, la deuda que por USD$2.666 millones tiene Reficar tras el plan de modernización de la Refinería de Cartagena.