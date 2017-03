Empresarios aseguran que centrales obreras perdieron con fallo de Consejo de Estado

El presidente del Consejo Gremial, Santiago Castro, aseguró que contrario a lo que piensan las centrales obreras, el fallo del Consejo de Estado deja sin efectos sus argumentos jurídicos en las negociaciones del salario mínimo.

Según el dirigente del gremio, no prosperó la pérdida de poder adquisitivo que las centrales obreras habían formulado en la demanda.

“El fallo no solo dice que se desechan los argumentos de las centrales obreras sino que no se violaron los derechos laborales por lo cual no tiene efectos retroactivos; desde el sector privado no hay una discusión sobre el tapete” agregó Castro.

De la misma manera el representante del sector industrial explicó que el Consejo de Estado hizo fue un real llamado al Gobierno para que en el próximo decreto atienda el peso porcentual de la inflación y la productividad laboral con sólidos argumentos.

“Esto es un llamado hacia el Gobierno frente a la motivación y a la sustentación que hizo de su decreto pero no refleja nada sobre la discusión que se hizo del salario mínimo” puntualizó.