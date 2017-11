En Papeles del Paraíso el diablo está en los detalles: exdirector de la DIAN

Imagen tomada de www.icij.org

El exdirector de la DIAN Juan Ricardo Ortega aseguró sobre el escándalo de los Papeles del Paraíso, que hay abogados que están asesorando a personas “ultra-ricas” para manejar sus fortunas sin pagar impuestos.

En comunicación con RCN Radio, Ortega dijo que la posibilidad de fraude en este tipo de operaciones internacionales, depende de la manera de interpretar la ley. (Lea también: Papeles del Paraíso: serían 200 los colombianos mencionados en este caso)

“El diablo diablo está en los detalles… Hay unos abogados que asesoran a personas ultra-ricas para manejar su dinero… es una forma de asesorar a los más poderosos para que ellos puedan tener sus propiedades de manera libre y disfrutar de sus fortunas” dijo.

Ortega explicó sin embargo, que en muchas ocasiones este tipo de transacciones que “ellos lo llaman elusión tributaria, se han ido a juicio y muchas veces han perdido”. (Lea también: Shakira figura en los “Papeles del Paraíso”)

El exdirexctor de la Dian manifestó que este tipo de situaciones son muy comunes en los casos en los que las personas tienen grandes patrimonios económicos y agregó en ese mismo sentido que no todo es legal.

“Las personas muy ricas simplemente escuchan lo que les recomiendan hacer. Un gran jugador de fútbol no tiene por qué entender esos tributos… ese es justamente el debate porque no todo eso que se hace es legal”. señaló.

Juan Ricardo Ortega explicó también que los ‘Paraísos Fiscales’ se pueden definir como la conformación de estructuras privadas que por medio de operaciones bancarias, quedan exentas de pagar tributos.

“Son lugares donde supuestamente hay mucho sol, pero todo es oscuro… no se sabe quien está detrás del manejo de grandes cantidades de dinero para que no se tengan que pagar tributos”, expresó.

Añadió que “incluso el lavado de dólares hacen parte de estas transacciones con las que se benefician esos pocas sociedades que tiene más de la mitad del dinero del mundo”.

Situación de Ecopetrol

Frente a la vinculación de Ecopetrol en este escándalo, el experto económico aseguró que para él no se configura ninguna ilegalidad, ya que se utilizó la figura conocida como ‘Cautiva’ y que se convierte en una especie de seguro que permite que la compañía pueda solventar una adversidad económica derivada por diferentes causas.

“Una empresa como esta en donde le vuelan los oleoductos uno necesita que le aseguren los activos ante un atentado terrorista… un asegurador en Londres no acepta estos seguros por la condición”, explicó.

Agregó que “ante esta falta de oportunidades en Colombia, usted se ve en la obligación de crear su propio seguro con su propia plata, conocido como una cautiva que no es más que tener un administrador financiero en la Isla de Barbados en este caso) y esa cautiva le hace el seguro de esos siniestros frecuentes y reasegura sobre los siniestros de grandes niveles”.

Ortega señaló que estas situaciones se presentan debido a los regímenes jurídicos que hay en Colombia, que les permitan cubrir esos altos niveles de riesgo, aunque dijo que esta figura también tiene unos riesgos por malas administraciones.

“Hay una necesidad que ciertas empresas se ven obligadas a tener unos ahorros de pagar una primas y esas son las ‘cautivas’ que tiene empresas como Ecopetrol e ISA” precisó.

Alsacia Express

En el caso de la compañía Alsacia Express, de empresarios colombianos y que es la mayor operadora de buses de servicios públicos de transporte de Santiago de Chile, el exdirector de la Dian señaló que allí se se habría presentado un presunto fraude, debido a la reutilización de una aseguradora y otras empresas para apoderarse de millones de dólares que fueron pagados con recursos del Gobierno de ese país.

“En mi opinión eso es un fraude, porque la sustancia prevalece sobre la forma. Si yo me reaseguro, tengo que transferir el riesgo a otro y tengo que invertir mis recursos líquidos en activos que no tienen los riesgo relacionados con la actividad” añadió.

“Esto es un tema del diablo en los detalles, pero estoy seguro que las autoridades chilenas encontrarán en las investigaciones estas presuntas irregularidades” dijo.

Finalmente, el experto se refirió al tema de la compañía de seguros educativos Global Education en la que se vincula al presidente Juan Manuel Santos indicando que lo importante es poder determinar quienes son los responsables detrás de esta empresa.

“A uno le gustaría ver cuáles son las inversiones y cuáles son los activos y el custodio de esa sociedad.. yo me metí en la página web y uno no sabe quienes son los dueños para saber qué tan intranquilo está” indicó.

Aseguró que “yo no me sentiría cómodo en meter un solo peso para confiar en algo que no me de información y con eso no estoy diciendo que sea malo… es una inversión a 20 años”.