Este miércoles se posesiona Gerardo Hernández como codirector del BanRepública

Fuentes del Banco de la República le informaron a RCN Radio y La Fm que el saliente superintendente Financiero Gerardo Hernández se posesionará mañana a las 12:30 p.m. ante el presidente de la República, Juan Manuel Santos.

Hernández fue uno de los escogidos por el Jefe de Estado para presidir la Junta directiva del Emisor, en reemplazo de Carlos Gustavo Cano.

Hernández es abogado de la Universidad de los Andes, especializado en Derecho Administrativo del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Adelantó estudios de postgrado en Economía en el New School for Social Reserarch de New York y estudios sobre Banca Central en el Fondo Monetario Internacional.

Se desempeñó además como secretario de la Junta Directiva y como gerente ejecutivo del Banco de la República.

También fue viceministro de Trabajo y Seguridad Social, jefe de la Unidad de Desarrollo Empresarial del DNP y Asesor del director ejecutivo por Colombia y Perú ante el Banco Interamericano de Desarrollo y la Corporación Interamericana de Inversiones, en Washington.

En el Ministerio de Hacienda y Crédito Público laboró como director general Administrativo, subdirector de Crédito Público Interno, asesor del viceministro de Hacienda y abogado del Departamento Jurídico de la Dirección General de Crédito Público.

Oficiaba como superintendente Financiero desde agosto del 2010. Con esta posesión sólo resta que el nuevo codirector, José Antonio Ocampo, se una al grupo de integrantes de la junta del Emisor para completar la plantilla; sin embargo, la posesión de Ocampo tardaría un par de meses más mientras ultima ejercicios profesionales y académicos.

Hoy en día fungen como codirectores, Adolfo Meisel, Ana Fernanda Maiguashca y Juan Pablo Zárate.

La junta es presidida por el actual gerente, Juan José Echavarría, y por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.