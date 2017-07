Exportaciones no mineras crecieron 16.2% tras 4 años de vigencia del TLC con la UE, según MinComercio

Foto AFP

Un crecimiento del 16,2% registraron las exportaciones de productos no minero – energéticos a la Unión Europea en cuatro años de vigencia del Acuerdo Comercial con ese bloque.

El análisis hecho por el Ministerio de Comercio señala que desde la vigencia del tratado en agosto de 2013 y mayo de 2017, Colombia despachó US$ 8.807 millones a ese destino, frente a US$ 7.580 millones que se exportaron en el periodo inmediatamente anterior (agosto de 2009 y mayo de 2013).

Productos como máquinas y aparatos para soldar, cámaras y proyectores cinematográficos, grúas, barriles, helados, sal, frutos de cáscara frescos o secos, tomates preparados o conservados, máquinas de coser, artículos de tapicería, café y bananos, entre otros, han ayudado a impulsar las exportaciones de bienes no minero energéticos a la Unión Europea en cuatro años de vigencia del Acuerdo Comercial que se cumplen el primero de agosto.

El Acuerdo también ha llevado a que la Unión Europea participe en mayor proporción de las ventas que hace Colombia al mundo en esa clase de bienes.

Mientras que en el 2013 ese bloque representaba el 11,8% de las exportaciones no mineras que hacía el país al mundo, hoy representan el 17,9%, es decir, hace cuatro años de los US$16.358,7 millones que Colombia vendió, US$ 1.936 millones se fueron a la Unión Europea.

Hasta mayo de este año de los US$ 5.976,7 millones no mineros, a ese bloque se exportaron US$ 1.072 millones.

Por otro lado, al comparar lo que se exportó a ese mercado en bienes diferentes a petróleo y minas en 2013 contra el 2016 se registra un aumento del 19,9%. Pasaron de US$ 1.936 millones a US$ 2.323 millones.

Para este año se mantiene la tendencia y entre enero y mayo, frente a los primeros cinco meses del 2016, crecieron 7,3%, pasaron de US$ 999 millones a US$ 1.072 millones.