Fedearroz recomienda sembrar menos áreas para evitar sobreproducción de arroz

Foto: Archivo RCN Radio.

Tras la crisis que han enfrentado este año los productores de arroz por el bajo precio del cereal derivado de la sobreproducción, el presidente de Fedearroz, Rafael Hernández hizo un llamado para que en el 2018 sean menos áreas las sembradas para contrarrestar los efectos de este 2017.

“Por eso hemos recomendado que para el próximo año haya menos aérea es mejor manejar un pequeño déficit que manejar un excedente que no se puede comercializar”, dijo Hernández.

El dirigente gremial sostuvo que este año fue uno de los más difíciles para el sector ya que la industria no participó en el incentivo al almacenamiento para sacar al mercado los excedentes de arroz lo que dejó al borde de la quiebra a más de 500 mil familias.

“El sector no está en las mejores condiciones, ha sido un año difícil, en este 2017 aumentó la producción se generaron unos excedentes que supuestamente debían sacarse del mercado a través del incentivo al almacenamiento para que no pesara sobre la oferta pero la industria no participó este año en este proceso y esos excedentes han generado una disminución en el precio por debajo de los costos de producción lo que ha afectado a muchos agricultores”, explicó.

Sin embargo, desde la Federación se está brindando apoyo a los pequeños productores y desde este mes de noviembre los productores venderán parte de su cosecha directamente al consumidor, con la marca Fedearroz, y otras presentaciones.

La idea es trasladarles a los consumidores parte del menor precio generado por el aumento de la oferta durante algunas temporadas del año.