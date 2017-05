Fenalco advierte que rebaja de tasas de interés las empezará a sentir el consumidor hasta el 2018

Foto referencial de Ingimage

Pese a que el Banco de la República le ha metido el acelerador a la reducción de las tasas de interés, estos efectos solo empezarían a sentir en el bolsillo de los consumidores a partir del próximo año, así lo advirtió el presidente de la Federación de Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero.

Según el dirigente gremial, esto no deja de causarle preocupación al sector comercial, “a la velocidad que están yendo los bancos estos alivios se empezarán a notar desde el próximo año y esto no deja de generarnos una inmensa preocupación, el Banco de la República si bien ha sido agresivo en bajar las tasas, los efectos se verán en mediano y no en corto plazo”.

Cabe recordar que el mismo ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, le ha solicitado a las entidades bancarias empezar a trasladar estas rebajas a los créditos de consumo.

Sin embargo, los analistas consideran que como existen diferentes tipos de crédito, las velocidades cambian, es decir, no todos los consumidores sentirán el alivio en sus bolsillos al mismo tiempo.

Según los expertos la razón por la que se vería solo hasta el próximo año el reflejo de esta reducción para los consumidores es porque el proceso de trasmisión tarda de 12 a 15 meses.