Ganaderos advierten sobre posible crisis sanitaria por sacrificio de carne venezolana

El contrabando de reses proveniente de Venezuela sigue generando preocupación entre los productores colombianos, pues esto representa un riesgo en materia sanitaria y pone en peligro el estatus como territorio libre de fiebre aftosa con vacunación, así lo alertó el presidente de Fedegan , José Felix Lafaurie.

” Esto representa un alto riesgo sanitario porque Venezuela es un país que terminó sin institucionalidad sanitaria, a la carne que proviene de allí le falta de calidad y el ingreso del ganado tiene déficit sanitario”, añadió.

Según Lafaurie, son varias plantas en las zonas fronterizas las que están sacrificando reses provenientes de Venezuela sin las condiciones sanitarias adecuadas, “son varias plantas las que están sacrificando ganado proveniente de Venezuela estas plantas no cuentan con todas las normas del Invima. No se sabe si esos animales que se sacrificaron son realmente vacunos u otra especie , lo más grave es que no cumplen con las condiciones de salubridad “.

Además el dirigente gremial sostuvo que el consumo de esta carne también podría traer consecuencias para la salud debido a que no cuenta con ningún tipo de control , “esta carne no tiene ningún grado de control en materia de inocuidad, son carnes que vienen en carros sin refrigeración expuestas a bacterias que pueden traer graves consecuencias para la salud humana”.

Esta carne esta siendo consumida principalmente el la Costa Caribe, Casanare y Norte de Santander añadió el representante del sector ganadero.

Igualmente reveló que esta problemática esta afectadando las finanzas de los ganaderos, pues la carne se vende por debajo de los precios del mercado local , ” este negocio supera el billón de pesos al año , lo que afecta por supuesto a los ganaderos locales , este es un negocio multimillonario “.