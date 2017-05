Gobierno defiende sistema de desembolso de recursos para educación y salud tras alerta de corrupción

Luis Fernando Mejía / Foto Colprensa

Luego del informe realizado por la Contraloría sobre las deficiencias y corrupción en el uso de recursos para cerrar las brechas en materia educativa y de salud, el Gobierno defendió el Sistema General de Participaciones, mecanismo al cual el organismo de control hizo reparos y pidió una reforma a fondo.

Según el director de Planeación Nacional, Luis Fernando Mejía, “los recursos del Sistema General de Participaciones han financiado en los municipios el 73% de la educación y el 40% de la salud y en los departamentos el 80% de la educación y el 27% de la salud”.

Dijo además que los estudios muestran que el Sistema General de Participaciones “es progresivo en todos sus componentes, especialmente en el de propósito general que es de libre inversión”.

Y es que según la Contraloría, este sistema debe ser objeto de una reforma profunda para evitar corrupción y mejorar el flujo de recursos, ya que las brechas en materia educativa tardarían cerca de 50 años en cerrarse y en materia de salud, 24 años.

Sin embargo, Mejía afirmó que “las transferencias han contribuido a la convergencia regional, al equiparar las posibilidades de inversión entre éstas, garantizando mayores coberturas en los bienes y servicios básicos”.

No obstante, el reporte de la Contraloría señala que “las metas definidas para el sector educación se establecen únicamente para el caso de las coberturas pero no para calidad, razón por la cual priman los resultados en el acceso al servicio pero no en el mejoramiento de la educación de la población estudiantil”.

En cuanto al sector salud, el organismo de control sostuvo que los recursos del Sistema financian una proporción importante de los gastos en salud en las entidades territoriales y suman $7,8 billones para 2016.

“En este sector específicamente no existe una alta dependencia de estos recursos, para el 87% de los municipios estos no representan más del 50% del total de los ingresos del fondo de salud”, indicó la Contraloría.

Recomendación

El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, consideró necesario plantear una posible reforma al sistema Genera de Participaciones, “comenzando con una revisión de los criterios de distribución del Sistema, teniendo en cuenta que la condiciones de los sectores que cobija han cambiado frente a la situación que existía hace más de 15 años, en el momento de su creación, lo que puede decirse también de las políticas, prioridades y retos sectoriales”.

Sin embargo, Planeación Nacional insistió en que los resultados en materia de salud y educación han sido igual de importantes.

“El 97 por ciento de la población colombiana cuenta con cobertura en salud, esto es 9 puntos porcentuales más que en el 2010, lo que nos permite asegurar que hoy el país tiene cobertura universal con más de 23 millones de colombianos en el régimen subsidiado”, resaltó la entidad.

Y en educación, apuntó Planeación Nacional, “desde el año 2011, el Sistema Genera de Participaciones, ha contribuido a la gratuidad educativa de grado cero hasta once para que todos los niños y jóvenes tuvieran la posibilidad de estudiar en establecimientos educativos públicos. Gracias a ello las tasas de cobertura bruta en educación básica se han mantenido en niveles superiores al 100% y la tasa de cobertura neta asciende a 86%, al tiempo que la cobertura bruta en educación media se mantiene superior a 75%”.