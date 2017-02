Gobierno propone al Emisor bajar las tasas de interés

Foto: Ingimage

El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, afirmó en diálogo con RCN Radio que con el objetivo de recuperar la confianza de los consumidores, mañana cuando se tiene prevista una nueva junta del Banco de la República, pedirá a este organismo bajar las tasas de interés.

Cárdenas afirmó que la principal variable que va a a utilizar para argumentar una disminución de este indicador “es la baja de la confianza del consumidor que registró Fedesarrollo en enero” ya que esa entidad reportó un decrecimiento del 30 por ciento en la confianza de los consumidores, lo que refleja la cifra más baja de los últimos 16 años.

En este sentido, Cárdenas señaló “necesitamos bajar las tasas de interés para que se pueda revertir la tendencia de confianza de los consumidores” agregando que “este año será mejor, ya pasó lo peor porque el entorno es más favorable con un mejor contexto”.

El ministro destacó que los consumidores pueden recuperar la confianza tras los avances económicos que vienen para este año como el incremento del precio del petróleo, además del inicio de la etapa de implementación del acuerdo de paz y en temas educativos la entrega al país de 18 aulas escolares para avanzar en la jornada única que, según dijo, llega a su máximo potencial.

Sin embargo, Cárdenas aclaró que no puede ser satisfactorio el crecimiento del 2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2016 revelado por el DANE “todos aspiramos a más, hay que ser realistas y hay que tener en cuenta que el año pasado fue muy malo porque el precio del petróleo estuvo por debajo de 30 dólares el barril; tuvimos el peor fenómeno del niño, tuvimos que padecer una especie de auto racionamiento con la campaña apagar paga” dijo.

En este sentido dijo que uno de los eventos que influyeron en que el crecimiento del país no fuera el esperado fue el paro camionero que se mantuvo por más de 46 días y que culminó en el mes de julio “fue devastador para la economía, la producción de café se afectó por el paro camionero, no solo fue inconveniente si no que generó obstrucción del empleo en el país” agregó Cárdenas.