Gremios económicos advierten que crisis en Venezuela podría disparar el desempleo y la inseguridad en el país

Venezolanos en Medellín/ Foto RCN Radio

Los diferentes gremios económicos manifestaron su preocupación por la crisis que vive Venezuela y aseguraron que si bien Colombia ya no tiene comercio bilateral con este país y las importaciones se pueden traer de otros destinos, la crisis social que se avecina por cuenta de la masiva llegada de venezolanos al territorio colombiano es preocupante.

La presidenta de Acopi, el gremio de las pequeñas y medianas empresas, Rosmery Quintero advirtió que la repercusión económica se podría ver reflejada en la parte laboral, incluso señaló que los índices de empleo podrían pasar de 1 a dos dígitos.

“Son muchos los venezolanos que están ingresando al país y esto de una u otra manera va a apretar la oferta laboral que tenemos en el país, incluso puede afectar el indicador que puede llegar a 2 dígitos cuando llevamos varios años manteniéndonos en 1 solo dígito”, dijo la dirigente del gremio.

A su vez el presidente de Fedegán, Jose Felix Lafaurie, señaló que Venezuela está a punto de una implosión social que traerá millonarias migraciones hacia Colombia, por lo que el país debe prepararse para adoptar una especie de visa humanitaria para que esos ciudadanos puedan encontrar una forma decente de sustento, ya que de lo contrario la inseguridad será cada vez mayor en las principales ciudades país.

Entre tanto, el presidente de Fenalco, Guillermo Botero, sostuvo que si bien no hay ninguna incidencia con el comercio bilateral, ya que los empresarios hace muchos años dejaron de vender sus bienes al país vecino por falta de garantías, la crisis social que se avecina es preocupante.

“La situación de Venezuela nos repercute directamente por la crisis social que esto genera por la masiva inmigración de ciudadanos de este país hacia Colombia .Pero no hay ninguna incidencia desde el punto de vista del comercio binacional, Colombia ya acabó ese comercio hace mucho tiempo, nosotros hace mucho tiempo no les vendemos nada porque ellos no tienen como pagar“, sostuvo Botero.

En cuanto a los productos que se importan desde el vecino país señaló que “las importaciones que hacemos de allí para nosotros es muy fácil sustituirlas y traerlas de otros lugares, lo que más se trae son productos de la industria petroquímica y materiales siderúrgicos”.