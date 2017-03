Importaciones de maíz amarillo tiene en jaque a cultivadores nacionales

Foto referencial Ingimage

Más de 100 mil toneladas de maíz amarillo cultivado en Colombia se encuentra represado y no ha podido ser comercializado debido a la inundación del grano importado en el mercado nacional, así lo alerto el presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), Henry Vanegas.

El dirigente gremial reveló a RCN Radio que son más de 30 mil familias cultivadoras de maíz las que se están viendo afectadas: “hay represamiento de maíz en los Llanos Orientales -67 mil toneladas-, en el Tolima hay 30 mil toneladas, en el sur del Cesar hay 6 mil toneladas, y más de 2 mil en Córdoba”.

Vanegas explicó que este maíz es el que se utiliza para elaborar las arepas, para la producción del pollo, cerdo, pescado y para el concentrado de las mascotas.

“Este maíz se está importando masivamente por compromisos del TLC que negoció un contingente de cero arancel de 2640 toneladas. Cuando el productor nacional que aumentó áreas de siembra con el Plan Colombia tiene problemas de comercialización, es porque el mercado está inundado de maíz importado”, sostuvo.

Por su parte Jhon Peña, representante de Fenalce en Tolima, aseguró que el 50% de la cosecha que acabaron de recolectar está represada en las bodegas y el almacenamiento se está pagando a un costo muy alto, “ya vamos para un mes así, nos va a tocar vender al precio que está, lo que significa perder 1 millón 500 mil pesos por hectárea”.

Según Peña los precios que les ofrece la industria a los agricultores son irrisorios, “en este momento no hemos podido comercializar, la propuesta del Ministerio es que Fenavi nos compraba el maíz , pero nos están ofreciendo es 300 mil pesos por debajo y así es imposible”.

El llamado

“Lo que siempre hemos esperado es el compromiso que adquirió el Ministerio con nosotros, que era una comercialización sana con un precio estable. Todos volvimos a creer en el Gobierno y no sabemos qué hacer, la situación es muy crítica”, dicen los cultivadores.

Por su parte, el presidente de Fenalce hizo un llamado al Gobierno para que cumpla con lo pactado en el Plan Colombia Siembra, “nos invitaron a sembrar, respondimos a ese llamado y el Gobierno tiene que ayudarnos a la gestión de comercialización con la industria, a que se tengan los apoyos y los instrumentos de manejo de riesgo, en este caso cobertura de precio y cobertura cambiaria”.

Igualmente señaló que pese a que han mantenido reuniones en el Ministerio y con el viceministro de Asuntos Agropecuarios no se ha llegado a una solución, lo que acabará con desanimar a los cultivadores para que no quieran seguirle apostando a la siembra del grano, pues actualmente hay gran preocupación, ya que las obligaciones crediticias no le dan espera a estos campesinos.

“El Gobierno debe intervenir y ayudar a solucionar estos problemas porque a medida que esto crece va a ser peor”, puntualizó.