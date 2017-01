Interesados en comprar a Cafesalud acreditarán hoy su experiencia

Cafesalud / Foto Colprensa - Mauricio Alvarado

El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria, señaló en RCN Radio que el Gobierno está atento al proceso que comienza hoy para la acreditación de los interesados en comprar a Cafesalud e indicó que se espera que el cronograma de venta de esta EPS concluya en marzo.

“Cafesalud tiene un cronograma para determinar la consecución de un comprador idóneo para esta entidad y ahora se hará la acreditación de los interesados“, expresó.

Dijo que la idea no es solo vender la EPS sino que la empresa que se quede con este proceso sea idóneo para sacar adelante la entidad, que tiene problemas de atención en salud.

“No estamos pensando solo en la privatización, sino en un problema que buscamos que sea resuelto, para que se recupere el buen servicio“, recalcó.

Sostuvo que según estimativos, las deudas de la EPS ascienden a entre 600 mil y 800 mil millones de pesos.

Gaviria mostró su preocupación por las protestas de algunos padres de familia en Cali, por la no atención de sus hijos, por parte de la entidad.

“Ayer me comuniqué con el presidente de Cafesalud sobre este tema y me explicó que en este caso de Cali estos tratamientos no son cubiertos por el sistema“, apuntó.