La mala calidad del agua potable pone en jaque a empresas de acueducto en tres regiones del país

Los habitantes y autoridades locales de las ciudades de Buenaventura, Santa Marta y Cartagena, aseguran que la falta de inversión por parte de las empresas de acueducto que prestan el servicio en esas zonas, así como la mala administración de los recursos ha generado una crisis por la falta del agua potable, y exigen la salida de esas empresas.



Buenaventura al borde de la locura por la falta de agua potable

Continúa la ausencia del agua potable en Buenaventura, lo que ha provocado que sus habitantes hagan justicia y exijan respeto mediante bloqueos afectando en gran medida toda la ciudad portuaria.

En medio de las protestas, Leandro Lerma, uno de los tantos bonaverenses afectados expresó que “no es posible que el alcalde de Buenaventura permita este tipo de atropellos”.

De igual forma, Teresa Asprilla, miembro de la junta comunitaria del barrio San Antonio, afectado por la falta de agua, indicó que la única solución que encuentra es que Hidropacífico se vaya del Distrito, pues le parece ilógico que con tanto río, la empresa sólo se base en uno para definir si presta o no el servicio.

Por su parte, Gustavo Adolfo Duque, gerente de la entidad en cuestión, reiteró que se está tratando de generar una solución inmediata que con ayuda del gobierno regional, se ha logrado mitigar la problemática, sin embargo, el funcionario reconoció que la ausencia del vital líquido es notoria.

“Hidropacífico en los 15 años que lleva operando en Buenaventura, siempre ha tratado de brindar un óptimo servicio… es interés de nosotros ser parte de la solución y no del problema”, enfatizó.

Grave problema de agua en Santa Marta obligó la salida de Metroagua por pésimo servicio

Las reiteradas quejas de los usuarios por el mal servicio de agua en Santa Marta, originaron que la alcaldía Distrital no renovara el contrato a Metroagua, empresa que dejará de operar el servicio desde el 17 de marzo.

“Estamos cansados del mal servicio, los niños sufren, no podemos cocinar ni asearnos” dijo Yeimy Castro, durante una protesta en la vía alterna de Santa Marta.

“Yo pago en total tres veces el servicio del agua, le pago la factura a Metroagua que no sirve y bien caro llega la cuenta, pago la cantidad de bolsas de agua que me toca comprar a diario en la tienda y pago el carro tanque para que llene la alberca, esto es insostenible” asegura José Caicedo.

Incluso, antes de esta fecha, el alcalde Rafael Martínez abrió un proceso licitatorio para escoger el operador transitorio que remplazaría a Metroagua, siendo elegido la empresa Proactiva, cuyo apoderado es Teobulo Abril.

“Somos conscientes de los retos que implica entrar a operar en la capital del Magdalena, sobre todo, debido al estado de deterioro de las redes, queremos mejorar la calidad del agua, la calidad de vida de los samarios” dijo Teobulo Abril.

El proceso de cambio de operador se logró por la gestión de los mismos usuarios que recolectaron 230.000 firmas “era justo y necesario en tiempos de sequía las protestas eran a diario, el agua no llegaba y actualmente llega pero con barro, sale sucia por los baños y la cocina” afirma Giovany Gori.

Proactiva operará en Santa Marta por un año, mientras la alcaldía logra materializar la alianza público privada con la que busca solucionar, al menos por 5 décadas el problema de agua.

Aguas de Cartagena recibe críticas por falta de inversión en la ciudad

Líderes políticos acusan a socios privados de Aguas de Cartagena, empresa que presta el servicio de acueducto en la ciudad, de no invertir en la capital de Bolívar y dejar la responsabilidad solo al Distrito.

En el concejo de Cartagena se debate la prórroga anticipada del contrato de Gestión del Servicio de Acueducto y Alcantarillado, conocido GISSA, otorgada en 2015 por el exalcalde Dionisio Vélez que permitirá que Aguas de Cartagena opere en la ciudad hasta el 2034.

Esta intención causa malestar entre líderes políticos. Para David Múnera, veedor ciudadano y exconcejal, se trata de un negocio que no beneficia a la ciudad.

“Lo que han hecho es ampliarle el negocio a estos señores, sus utilidades ellos se las llevan para España y nosotros reinvertimos la plata en Cartagena. No invierten ni un peso” dijo Múnera.

Aunque los cabildantes reconocen que el servicio es óptimo, advierten que dicha prórroga solo debe ser autorizada por el Concejo: “Consideramos que hay una anomalía porque esto fue creado mediante un acuerdo. El Concejo fue quien creó esto y es el Concejo quien tiene que dar las facultades para poder continuar o no”.

Ante el cuestionamiento, Jhon Montoya, gerente de Aguas de Cartagena, explicó que así fue establecido en su momento: “En el contrato de gestión que celebró Aguas de Cartagena con el Distrito en el año 1995 se estableció que todas las obras de expansión las debía hacer el distrito de Cartagena”.

Y aunque el funcionario asegura que las tarifas son acordes, algunos cartageneros no se sienten satisfechos: “me parece exagerado que en un mes que me ausenté de mi vivienda me llegó la factura por 40 mil pesos, es demasiado alto”.

Por el momento los concejales buscarán darle reversa a la ampliación de ese contrato, mientras la Fiscalía determina si hay anomalías. Por su parte, los cartageneros esperan que el servicio de agua potable no sea unos de los más costosos del país.

El Centro de Estudios del Trabajo Capítulo Cartagena cuestiona que dicho acuerdo haya sido aprobado a pesar de que “de las 600 mil acciones que conforman el capital de dicha empresa, 300 mil son de la ciudad y 275 mil acciones son de la Multinacional Francesa Suez, quien adquirió recientemente las acciones que eran de propiedad de la Transnacional española Aguas de Barcelona (AGBAR).”

El Contrato GISSA fue aprobado en Cartagena mediante el Acuerdo 05 de 1994, al crear la sociedad de economía mixta Aguas de Cartagena (ACUACAR), y determinó que las inversiones necesarias que se realizarían para la prestación de este servicio tendrían que ser financiadas por el Distrito de Cartagena y la nación exclusivamente.