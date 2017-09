La tasa de usura volverá a bajar: MinHacienda

Foto referencial Ingimage

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, reveló que para octubre, la tasa de usura tendrá una nueva rebaja, desde el cambio en el tiempo para fijar este indicador, (ahora se hace cada mes y no cada 3 meses), determinante para que los bancos tengan un límite a la hora de cobrar por los intereses de los servicios financieros.

“El superintendente financiero me ha dicho que bajará, aunque no puede decir nada sobre el tema porque tiene que esperar hasta el primero de octubre y terminar de recopilar la información, pero sí me dijo que va a bajar la tasa de usura”, afirmó.

También recientemente el superintendente financiero, Jorge Castaño, señaló que era muy probable que esta tasa, que está en el 32,2%, bajara tras las nuevas reglas para su fijación.

“Cada mes, octubre, noviembre, vamos a ver cómo se comportan las tasas de mercado, dado que estamos en un momento del ciclo en el que el Banco la República reduce tasas, esto debería de reflejarse en la tasa de usura de los meses siguientes”, recalcó.

Eliminación

Por su parte, el presidente de Asobancaria, Santiago Castro, afirmó hace algunas semanas que debería de eliminarse la tasa de usura, ya que este indicador no tiene un efecto importante de disminución de los intereses de los créditos en el país.

Para el dirigente gremial, “no tiene sentido para las actuales condiciones del país que haya una tasa de usura. Lo que debe haber sí es una competencia entre los bancos, que la hay, pero que debe fortalecerse”.

Sostuvo que el máximo interés que se cobra por las diversas modalidades de crédito es del 18%, lo que significa 13 puntos por debajo de la tasa de usura que comenzará a regir desde mañana, que es del 32,2%.