Los recursos prestados a Navelena están garantizados: presidente Banco Agrario

El presidente del Banco Agrario, Luis Enrique Dussán López, aseguró que los 120 mil millones de pesos que la entidad le prestó a Navelena consorcio, que hace parte en un 80% de la firma brasilera Odebrecht, están garantizados.

“Estamos con la tranquilidad de que los recursos están garantizados, la manera en la que se otorgó el crédito fue en condiciones normales cumpliendo todos los requisitos y con las garantías idóneas y liquidas que están soportadas en una fiducia, es decir este es un crédito que está estructurado”, afirmó.

Según el funcionario, pese a que la SuperSociedades declaró insolvente a la firma brasileña, el trámite se hizo bajo condiciones comunes en el sector financiero, teniendo como garantía una fiducia que soporta la deuda.

“Este crédito tiene una garantía, sustentada en una fiduciaria, es una garantía líquida como se conoce comercialmente, la fiduciaria de Occidente que maneja los recursos de esta APP. Obviamente se retrasó el cierre financiero y eso ha demorado el pago”, sostuvo.

Según Dussán en estos momentos la fiduciaria tiene más de 150 mil millones de pesos, “a nosotros nos deben 120 mil millones más los intereses. Esperamos que en el transcurso de algunos días cuando se tramite la caducidad se nos haga el reembolso del crédito”.

Frente a las presuntas presiones políticas al interior de la junta del Banco Agrario para otorgar este préstamo dijo que “yo no lo puedo asegurar, pero por lo que he indagado internamente no, es un crédito que se otorgó en condiciones normales”.

Finalmente Dussán sostuvo que la tasa de interés que se le dio al crédito es la normal para un monto de esa magnitud.

“Cuando son créditos que tienen buena garantía, cuando son créditos de corto plazo, de gran volumen que implica un gasto operativo menor. No es lo mismo un crédito de 120.000 millones que 120.000 créditos de un millón. Eso hace que el costo operativo sea menor. Es como funciona en el mercado”, puntualizó el presidente del Banco Agrario.