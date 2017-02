Más de 16 mil colombianos han solicitado asesoría para cambiar de régimen pensional

Tras la entrada en vigencia en octubre del año pasado de la doble asesoría que deben hacer los fondos privados y públicos de pensiones y que es obligatoria para concretar el cambio de régimen, la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) reportó que desde octubre del año pasado hasta la fecha, más de 16 mil colombianos han hecho trámites para cambiar de régimen pensional.

Esta asesoría aplica para mujeres que tengan más de 42 años y hombres mayores de 47 años y la información que reciben quienes estén pensando en cambiarse de régimen de pensión contempla la edad de jubilación, la remuneración al pensionarse, las semanas cotizadas y faltantes, entre otras.

Jorge Llano, director de Estudios Económicos de Asofondos, explicó que “en el régimen privado hay dos caminos para pensionarse, uno es el capital ahorrado; independientemente de la edad y las semanas cotizadas, si yo tengo 500 semanas cotizadas pero ya tengo el capital me puedo pensionar, pero si no cuento con ese capital y tengo la edad de pensión que son 57 años mujeres y 62 para los hombres pero tengo 1150 semanas cotizadas también me puedo pensionar”.

En los fondos del régimen público de pensiones se debe contar con un ahorro de mil 300 semanas cotizadas así como cumplir con la edad de pensión. La asesoría que reciben las personas para cambiar de régimen pensional tiene vigencia de un año y los usuarios tienen un lapso de cinco días hábiles para retractarse sobre el traslado.