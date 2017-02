MinAgricultura busca agilizar retorno de los $120 mil millones prestados a Navelena

Foto: Cortesía Banco Agrario

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que aunque los $120 mil millones prestados por el Banco Agrario al consorcio Navelena conformado en un 60% por Odebrecht no se han recuperado, desde su cartera se está buscando la manera de agilizar el retorno de esos recursos.

“He hablado con la SuperFinanciera, hablé con la Fiduciaria de Occidente para buscar la manera de agilizar el retorno de esos recursos”, dijo.

Según Iragorri Fiduciaria de Occidente aún no ha devuelto los recursos tras la falta de cierre financiero y algunas irregularidades, “lamentablemente hubo irregularidad cuando aprobó la Junta Directiva el crédito, decía que a los 12 meses de vencido el plazo deberían retornar los recursos”.

Agregó que “como esa consideración no se estableció en el contrato quedó solamente que cuando haya cierre financiero y como no hubo no han retornado los recursos, si hay liquidación también están garantizados”.

Hasta la fecha son 135 mil millones de pesos los que deberían retornar al Banco Agrario, es decir, $120 mil millones del préstamo y $15 de intereses de la deuda.

“Este tema se sigue investigando, sin embargo, los recursos como lo hemos dicho desde el primer día están garantizados”, señaló Iragorri.