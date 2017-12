MinAgro advierte que importación de arroz de Ecuador se prestaría para lavado de activos

Foto referencial Ingimage

El Ministerio de Agricultura hizo un llamado a la DIAN y a la Fiscalía para que investigue y siga detenidamente la importación de arroz que se haga desde Ecuador a partir del próximo año, tras advertir que podría prestarse para lavado de activos por parte de organizaciones al margen de la ley.

El ministro Juan Guillermo Zuluaga señaló que es muy raro que se quiera traer este cereal desde un mercado que negocia en dólares, cuando sale más barato su comercialización en Colombia, donde se hace en pesos.

“Yo he dicho que a mi, en la lógica económica, me suena muy sospechoso que alguien en Colombia quiera comprar arroz en el Ecuador, cuando allá está más caro (…) yo le estoy haciendo un llamado a la Fiscalía y a la DIAN para que revisen porque yo no quisiera saber que eso es un tema de lavado de activos”, dijo el funcionario.

Frente a los reclamos de los líderes arroceros, el ministro Zuluaga señaló que ya se reunieron con ellos para atender sus reclamos y señaló que le apostarán a la exportación del producto para asegurar el mercado que podría quedar sobrante, por cuenta de lo que llegará desde Ecuador.

Recientemente los líderes arroceros advirtieron que su industria se puso en peligro por cuenta del acuerdo de importación de cereal de Ecuador y señalaron que este año se sembraron 570 mil nuevas hectáreas de arroz y se produjeron más de 3 millones de toneladas que sirven para abastecer al país, incluso se generó un excedente de 1 millón de toneladas.