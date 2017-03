MinHacienda radicó ante el Congreso proyecto de adición presupuestal por $7.7 billones

El ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas radicó ante la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto de ley de adición presupuestal por $7.7 billones de pesos, de los cuales $1.1 billones no serán parte del Gobierno Nacional mientras que los $6.7 restantes sí lo son.

Según el jefe de las finanzas públicas “esta adición presupuestal no hubiera sido posible si no se hubiera presentado la Reforma Tributaria “igualmente agregó que esta iniciativa se realizará por vía ordinaria y no fast track.

“Pasamos de 172 billones de pesos a 179 billones de pesos, es decir el presupuesto en vez de crecer al 5.1% como estaba aprobado va a crecer al 9.8” agregó.

Cárdenas especificó que $ 520 mil millones serán destinados al sector agropecuario para que quede con el mismo presupuesto de 2016 es decir $ 2.5 billones.

Entre tanto el sector educativo recibirá $1.2 billones adicionales, llegando a $ 35 billones “superando a los demás sectores para garantizar los programas de Alimentación Escolar (PAE)“ agregó.

Igualmente destacó que $780 mil millones irán al Ministerio de Minas y energía para garantizar los subsidios a las tarifas de energía a los estratos 1 y 2 y añadió que $1.5 billones estarán destinados para financiar el posconflicto.

Frente a la operación de traslado de recursos de la Agencia Nacional de Infraestructura ( ANI) al Invias para garantizar los pagos de la ruta del sol II sostuvo que “será sometida a la votación de las comisiones económicas cuando tengamos la cifra exacta de los recursos que se tienen que mover de una entidad a otra”.