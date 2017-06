MinMinas no ha sido notificado de condena por atentado de las Farc a gasoducto en La Guajira

Foto cortesía Defensoría

Fuentes del Ministerio de Minas y Energía revelaron que la entidad no ha sido notificada de un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de La Guajira, en el se condena tanto al Estado como a la empresa Promigas a pagar por las afectaciones de un atentado cometido por las Farc al Gasoducto Ballenas-Barranquilla, en La Guajira.

Los hechos ocurrieron el 21 de octubre de 2001, cuando subversivos de ese grupo armado ilegal volaron un tramo de este gasoducto, en el sitio conocido como El Patrón, en la vía que se Riohacha conduce a Maicao.

El fallo declara como responsables tanto al Ministerio de Minas como a la empresa Promigas, “por los perjuicios ocasionados como consecuencia del ataque terrorista ocurrido el 21 de octubre del 2001 imputables a título de riesgo excepcional”.

El Tribunal argumentó que este hecho no era imprevisible por las condiciones que imperaban en ese momento en la región.

La empresa Promigas, por su parte, señaló que por ahora no se pronunciará al respecto, hasta tanto no tenga notificación de este fallo y no analice sus consecuencias jurídicas.