MinTrabajo invita a Avianca y a pilotos a reconciliarse para evitar malas decisiones

Luego de declararse ilegal la huelga de pilotos de Avianca por parte de la justicia nacional, la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, indicó que aunque la aerolínea tiene en sus manos una herramienta judicial para tomar una decisión sobre el futuro de los pilotos, la invitación es a que se reconcilien.

“Mi invitación a Avianca es que teniendo en cuenta el contexto del país, digan que se equivocaron sí y que aprovechen esto para que miren cómo crear la empresa del futuro y crear un mensaje de reconciliación con ellos”, afirmó la ministra en diálogo con RCN Radio al ser cuestionada sobre cuál sería la recomendación para evitar masivos despidos después de la huelga.

Al respecto también afirmó que el Ministerio del Trabajo estará acompañando este proceso de toma de decisiones, sin embargo, la potestad la tiene la empresa privada. (Lea también: Avianca anuncia sanciones tras ilegalidad de huelga; pilotos advierten masacre laboral)

Así mismo, explicó que la huelga sí era ilegal porque es claro que afectaban el servicio público aéreo.

“La ley dice que el servicio público aéreo es un servicio público esencial y en el código del trabajo dice que en temas de servicio público aéreo no habrá derecho a la huelga”, explicó.

“Así como los trabajadores tienen derechos los ciudadanos también”.

Por tanto, hace un llamado a los trabajadores del país para que no generalicen la decisión de la justicia con otras huelgas, es decir, que no crean que ahora no se puede hacer protestas ya que es un derecho y muchas de ellas pueden tener frutos importantes.

Sobre una posible apelación internacional, la ministra aseguró que acompañará a los pilotos si toman este tipo de decisiones para evitar que Colombia quede con litigios laborales en el exterior.