El país requiere respuestas en escándalo de campañas políticas por Odebrecht: ANDI

Presidente de la Andi, Bruce Mac Master / foto de @BruceMacMaster

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, se refirió al escándalo que salpica a la campaña a la Presidencia del entonces candidato Juan Manuel Santos en 2010 y señaló que es necesario que el país conozca la verdad sobre este hecho.

“Me parece que el país en todo caso requiere en este momento respuestas, esperemos a que las personas que están involucradas entreguen esas respuesta y que los organismos investiguen”, afirmó.

El dirigente gremial indicó además que “es muy importante que el país no se centre en algunas cosas que están sucediendo que pudieran ser leídas como malas noticias. Tenemos muchas cosas por las cuales trabajar y por eso hago un llamado para que el país no vaya a caer en el pesimismo”.

Mac Master manifestó que este escándalo será pasajero, pero indicó que eso no quiere decir que el país no tenga derecho a conocer cómo sucedieron estas situaciones, al tiempo que no descartó que se presenten castigos y sanciones a los responsables de irregularidades como las que salpican los implicados en el escándalo de Odebrecht.

El caso al que se refiere el dirigente gremial tiene que ver con una revelación de uno de los cuadros directivos del candidato a la presidencia Juan Manuel Santos, quien señaló que en su momento la firma Odebrecht habría girado US$400.000 para la elaboración de 2 millones de afiches para la campaña del aspirante a la primera magistratura del país.