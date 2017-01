Por disminución de la oferta han subido los precios de algunos alimentos: Corabastos

Foto RCN Radio

Las fuertes heladas que se han registrado por estos días en algunas zonas del país y la falta de cosecha de algunos alimentos, han incidido en el alza de los precios de algunas hortalizas y verduras, así lo reveló el coordinador de precios de Corabastos, Pedro Triviño.

“Hay algunos productos como las hortalizas que se subieron de precio por cuenta de la baja oferta, como en el caso de la arveja verde, la habichuela, la arracacha y el tomate, de resto hay una muy buena oferta y precios estables”, sostuvo.

Por su parte, el reporte diario del Sistema de Precios de los Alimentos (Sipsa) señaló que el tomate de árbol reportó una reducción en precio del 21% en Montería, ya que se aumentó el ingreso de carga desde Santa Rosa de Osos (Antioquia); el kilo se vendió a $1.100.

Asimismo se redujeron los precios del maracuyá y la guayaba.

El maracuyá redujo su precio en la Central Mayorista de Antioquia en un 12%, el kilo se ofreció a $1.175, ya que se contó con una mayor oferta procedente desde Dabeiba y Chigorodó (Antioquia).

Especulación

Cabe recordar que el viceministro de Agricultura, Juan Pablo Pineda, aclaró que aunque algunos productos no se estén cultivando por el mal tiempo, no hay escasez de alimentos, por lo que no hay excusa para subir los precios.

“No hay ninguna escasez, tuvimos exceso de alimentos en diciembre y estamos en un abastecimiento normal para esta época del año, así que si se suben los precios es especulación”, dijo Pineda.

Alimentos vulnerables

Los sistemas productivos que podrían ser los más afectados por las heladas son flores, ganadería, hortalizas (fríjol, arveja, cebolla, habichuela, repollo, zanahoria, remolacha, entre otras), maíz y papa principalmente.

Para prevenir el efecto de las heladas se debe procurar las siembras en ladera y en los lotes bajos de la finca o en aquellos con facilidad de aplicar riego.