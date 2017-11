Por Papeles del Paraíso, colombianos evasores podrían ir a la cárcel: MinHacienda

Foto: Colprensa

El ministro de Hacienda y Crédito Público, Mauricio Cárdenas, recordó que los colombianos mencionados en los ‘Papeles del Paraíso’, que se les compruebe que omitieron impuestos, pueden ser objeto de sanciones de carácter penal.

“Hoy sabemos que hay sanciones de tipo penal, para quienes hayan omitido activos de más de $5.000 millones”, recordó el ministro. (Lea también: Papeles del Paraíso: serían 200 los colombianos mencionados en este caso)

Cárdenas reveló que la DIAN adelanta un inventario de las empresas y colombianos mencionados en esta investigación, con el fin de establecer la situación de estos nacionales.

“Vamos a hacer un inventario de lo que aparece allí y por supuesto tomaremos las medidas que sean correspondientes”, afirmó.

No obstante aclaró que no es un delito tener activos o dineros en el exterior sino, no declararlos o informar a las autoridades colombianas. (Lea también: Ecopetrol y EPM explican su vinculación en los Papeles del Paraíso)

Dijo que el director de la DIAN, Santiago Rojas, presentará un informe detallado sobre la labor de la entidad en develar las irregularidades en los denominados papeles de Panamá.

Dijo que el presidente Juan Manuel Santos tendrá el mismo trato que el resto de colombianos mencionados en estos listados. (Lea también: Santos publicó su declaración de renta tras ser salpicado en Papeles del Paraíso)

Investigación

La investigación analiza un total de 13,4 millones de documentos, la investigación es liderada por el alemán Süddeutsche Zeitung y en ella participan 96 medios de todo el mundo que conforman el (ICIJ).

En ella se revelan las formas en que diferentes líderes del mundo protegen su riqueza usando una red de cuentas en paraísos fiscales. En esta lista figuran 127 personalidades de talla mundial, entre ellos el presidente Juan Manuel Santos, la reina Isabel II y el reino del presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

Según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en los ‘Papeles del paraíso’ se encuentran comprometidas empresas en todo el mundo, además de políticos, jefes de Estado, así como personas prominentes del mundo del espectáculo y de los deportes, que, presuntamente, protegieron su riqueza en paraísos fiscales secretos.

El ICIJ reúne a más de 200 de periodistas de investigación de 70 países y asegura haber obtenido los datos de servicios ‘offshore’ y los registros de compañías de 19 paraísos fiscales.