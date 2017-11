Promigas: hay que bajar el tono y tratar de ser más moderados en visión sobre nosotros mismos

Antonio Celia, presidente de Promigas, aseguró que una de las mayores dificultades que enfrenta el país en la actualidad, es la poca credibilidad que tienen los mismos ciudadanos de que las cosas marchan mejor.

En diálogo con RCN Radio, el empresario aseguró que es un “optimista realista” y que para que el país siga mejorando, es necesario que la sociedad se ponga de acuerdo en unos temas comunes que permitan crecer y avanzar.

“El tema de esta sociedad y de estas dirigencias es poder trabajar sobre algunos temas especiales y trabajar sobre las situaciones que nos han aquejado, especialmente en los modelos de educación, inclusión social y de libertad que es lo más importante“, dijo.

El presidente de Promigas también indicó que la radicalización que existe en el país, y la “mala política” es una de las mayores razones por las cuales se han tomado decisiones equivocadas en los Gobiernos de turno, que han impedido mejorar el rumbo del país.

“Hay una parte importante en la que me refiero a la política y la mala política, que es la que ha impedido desde luego, las malas decisiones que hemos tomado. Se hacen muchas veces las reformas que se pueden y no las que se necesitan y terminamos conformándonos“, señaló.

Ante esta situación, Celia hizo un llamado a los empresarios y a los ciudadanos del común a que se unana esfuerzos a pesar de las discrepancias en las opiniones y que se baje el tono de los insultos y la pugnacidad.

“Es posible que estemos en desacuerdo con muchas cosas, pero podemos acordar unos aspectos básicos… Hay que bajar el tono y creernos el cuento de que las cosas son posibles” señaló.

En ese mismo sentido, agregó que “El ser humano es menos racional de lo que se cree; hay mucho a partir de lo cual construir y sobre la ‘desmesura’, hay que bajar el tono y ser más moderados en la visión de nosotros mismos y de nuestras capacidades“.

De igual modo, el empresario manifestó que es importante que los colombianos “Miremos qué parte buena tiene lo que plantea el uno y el otro y tratemos de construir puntos de encuentro“.

Añadió que una de las mayores dificultades por las que atraviesa nuestro país y América Latina en general, obedece a la baja productividad que hay en Colombia hoy en día.

“La indignación se ha vuelto un deporte nacional. Se enreda la pita y no hay capacidad de hacer cumplir las leyes (…) nos olvidamos de la productividad. La mayoría de las medidas son demagógicas y populistas y para consolarnos, pues es la misma historia de América Latina, no crece la productividad y por eso no crecemos nosotros”, puntualizó.