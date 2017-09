¿Es propicio endeudarse en la actual coyuntura económica?

Foto referencial Colprensa

Diferencias de criterio tuvieron el Gobierno y el Banco de la República sobre si es una buena época para endeudarse con los créditos.

Según el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la rebaja en la tasa de usura, producto en parte de la reforma al tiempo en el cual se calcula este indicador, sumado a la disminución en 25 puntos básicos de las tasas de interés, hacen que sea una buena época para adquirir créditos, siempre y cuando se tenga la suficiente solvencia para cumplir con las cuotas.

“¿Este es un buen momento para endeudarse?, y yo diría sí, este es el momento para tomar la decisión, para hacerlo con las condiciones actuales, con la reducción que se ha dado para tomar decisiones que a lo mejor alguna familia habrá postergado”, explicó Cárdenas.

Cosa distinta piensa el gerente del Banco, Juan José Echavarría, quien indicó que la palabra prudencia debe ser la que prime en esta coyuntura económica para no sobreendeudarse.

“Varios analistas me han preguntado sobre usted qué tan preocupado está sobre las malas deudas de los hogares y yo les he dicho algo que está relacionado con la discusión, mucho depende del crecimiento de la economía. los banqueros por ejemplo dicen que un factor de riesgo es que la economía no crezca tanto, por eso la palabra prudencia de ser importante para no caer en créditos malos”, indicó.

El directivo manifestó que la discusión de fondo es si los hogares tienen actualmente el músculo económico para afrontar la consecución de un crédito.

“Es que las deudas malas están muy amarradas al actual crecimiento de la economía y yo diría quizá es bueno quedarse pero es un periodo de prudencia”, sostuvo Echavarría.

Actualmente la cartera morosa de los créditos supera los $18 billones.

Mientras que los colombianos que usan tarjeta crédito le deben a la banca algo más de $5 billones.