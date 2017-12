¿Qué tan fácil es comprar con bitcoins en Colombia?

Foto: Ingimage

Por Javier Jules

¿Se pueden comprar artículos pagando con bitcoins? ¿Tiene costos más altos hacer transacciones en internet con esta divisa? ¿Que tan fácil es comprar con bitcoins en Colombia? son las preguntas que intentaremos resolver.

*7 de diciembre el valor de un BitCoin es de 46´091.498,15 subió un 51.7 por ciento

Buscando en internet encuentro que hay una amplia oferta de productos que van desde condones, juguetes eróticos, planes de viajes, ropa, tecnología y clases de Yoga, y que se pueden pagar a través de bitcoins.

En el primer lugar de los portales de compra de productos a través de la criptomoneda se encuentra Bitcoinismo.com en donde todos los productos están tazados en este tipo de divisa virtual. El menor valor está entre 0.0002 para una alcancía y 0.0841 para un monociclo eléctrico.

Al valor del producto, se le debe añadir el costo del envío. Por encontrarse en España ese valor representa 0.0030 lo que para efectos de lo que compré con los 100 mil pesos el pasado 4 de diciembre sobrepasa el cambio en 0.0004 bitcoins, razón por la cual desisto de esta opción que, al igual que otros portales, no tienen envío gratuito.

Sigo buscando otras opciones mientras observó que la apreciación del Bitcoin supera el 50%, situación que señala un incremento de 19 mil pesos aproximadamente desde hace 3 días para los 100 mil pesos invertidos desde el pasado 4 de diciembre.

*8 de diciembre el valor de un BitCoin es de 45´305.405,7595

A la lista de portales en los que la criptomoneda es el medio de pago se suma la de reconocidas empresas Microsoft. En la tienda virtual de los creadores del sistema operativo como Windows también se puede adquirir a través de bitcoins juegos, música y videos de XBOX.

La empresa más grande que recibe la moneda virtual es DELL. Equipos de cómputo portátiles y de escritorio se pueden adquirir pagando con esta divisa.

Aun superando los valores tanto de compra directa como de envío con los 0.0026 bitcoins adquiridos, la opción es intentar buscar un lugar físico en Bogotá para intentar hacer la transacción directamente.

A través de noticias en línea me entero que el pasado 4 de diciembre fue instalado un cajero automático en un lugar del norte de Bogotá, a través del cual se puede comprar bitcoins o cambiar en dinero la criptomoneda. Por ahí empieza la búsqueda que aunque no devela el lugar exacto del cajero si me lleva hasta varios locales en donde aceptan este medio de pago. (Lea también: Cajeros de bitcoins no están regulados en el país, advierte la SuperFinanciera)

En la fachada de un lugar de tatuajes y piercing, se lee un aviso “aquí aceptamos Bitcoin”. Ingreso al lugar me presento como periodista y luego de una charla con el dueño del local, un experto tatuador con aproximadamente 20 años de experiencia, verificó los precios de un tatuaje que van desde 70 mil y hasta 500 mil pesos. Cómo hace alguien para pagar un tatuaje con bitcoins y esta es su respuesta:

“Yo aquí manejo el monedero del establecimiento y entonces la persona tiene en su monedero el bitcoin, entonces él abre su monedero, aparece su código QR, yo llego y cojo mi celular, leo ese código, acepta la transferencia, se pone el valor de la transferencia que esa persona me puede pasar a mí, después de haber hecho la conversión del día a como está el bitcoin, entonces eso representa 200 mil, 250 mil o 500 mil pesos, eso depende del tatuaje que uno le vaya a hacer”, explica el tatuador tras señalar que una vez aceptada la transacción “voy donde mi asesor o mi asesora y esa persona recibe los bitcoins que yo tengo en el monedero del establecimiento y me da el efectivo”. Luego de ver el catálogo con alrededor de 1.100 tatuajes, salgo del lugar buscando otra opción para adquirir.

En un pequeño local de accesorios de celular, también se hacen transacciones con la moneda virtual. Me acerco y pregunto por los precios que inicialmente se dan en pesos. Me intereso por un protector de pantalla para mi celular y al hacer la conversión de los 15 mil pesos que cuesta a la criptomoneda la cifra se sitúa en 0.0002. A través del celular y con la aplicación BlockChain intentamos hacer la transacción, sin embargo se presenta un detalle adicional.

En el momento de intentar el pago, el bitcoin tiene un costo superior a los 16 mil dólares es decir que, quien quisiera tener la criptomoneda debía pagar casi 49 millones de pesos por una. Para asegurar el pago del valor del protector de pantalla a los 0.0002 bitcoins hay que sumarle 0.0008 por la comisión cobrada en la transacción, es decir que el accesorio para el celular terminaría costando alrededor de 50 mil pesos y decido no hacer la compra.

Aunque no están definidos y de hecho no hay direcciones físicas establecidas, figuran cientos de establecimientos en donde se acepta el bitcoin; lo que me explican es que cuando el valor de la criptomoneda fluctúa hacia la baja, las comisiones son mínimas y se justifica entonces la compra de cuantías pequeñas. Sigo esperando el momento exacto para hacer la transacción y buscando el cajero en Bogotá.

