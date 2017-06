Quienes usen los bitcoins para captar dinero podrían pagar hasta 20 años de cárcel: SuperFinanciera

Foto referencial Ingimage

El superintendente Financiero, Jorge Castaño, advirtió que las firmas que usen el negocio de los bitcoins para captar dinero de los colombianos podrían pagar hasta 20 años de cárcel.

El alto funcionario indicó que esta modalidad tiene similitud con las pirámides captadoras de dinero y por tanto estas acciones tienen consecuencias penales, como la prisión, no solo para quienes organicen estos negocios, sino para quienes los promuevan.

“Lo que se evalúa es que podrían haber sido utilizados los nombres de las monedas virtuales para estafa a las personas y eso desde la perspectiva penal pues sí tiene unas consideraciones importantes en Colombia y en cualquier parte en el mundo”, sostuvo Castaño.

Expresó que “el llamado es a que las personas no se dejen estafar pues el dinero no crece en los árboles”.

Sostuvo que la promesa de rendimientos grandes o exorbitantes realmente depende del comportamiento de este tipo de monedas y por tanto dijo que “nadie podría comprometerse a devolverle una suma grande de bitcoins o de cualquier otra moneda con un rendimiento adicional porque eso no lo controla nadie. No hay un Estado que respalde esta situación, no hay un banco central y en eso se diferencia significativamente de lo que es una verdadera moneda”.

Castaño recordó que la única moneda legal en el país es el peso colombiano.

El bitcoin es una criptomoneda creada en el año 2009, usada para transacciones especiales en el mundo financiero pero sin apoyo físico para el intercambio monetario.

Un bitcoin puede equivaler a cerca de 1900 o 2000 dólares.