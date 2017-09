Reservas del Gobierno ante auditoría de Contraloría a TLC firmados por Colombia

Foto AFP

La Contraloría finalizó una auditoría de desempeño al Ministerio de Comercio por los Tratados de Libre Comercio (TLC) que Colombia ha firmado con varios países, entre ellos Estados Unidos.

Así lo reveló la vicecontralora, Gloria Amparo Alonso Másmela, quien afirmó que esta auditoría se realizó para conocer si realmente estos acuerdos comerciales han dejado beneficios comerciales y económicos al país y cuál ha sido el desempeño del Gobierno en estos procesos.

La directiva señaló que el Gobierno expresó algunas reservas sobre esta auditoría. Según Alonso, “el otro día la ministra me decía porqué me van a hacer una auditoría de desempeño al TLC si pese a que lo firma el Ministerio, no es responsabilidad mía que se cumpla”.

La funcionaria respondió a este reparo que “ustedes firmaron el acuerdo y dejaron que las metas de estos acuerdos quedaran en manos de otras entidades y entonces hay que analizar la gestión del Ministerio para alcanzar estos objetivos”.

Indicó que “claramente hay una falla en la gestión por parte de las entidades y que por medio de esta auditoría de desempeño son fáciles de identificar”.

Esta auditoría será revelada esta semana por parte de la Contraloría.

Historia

En el caso del TCL con Estados Unidos, el acuerdo se cristalizó en el 2006 luego de 15 rondas y 100 reuniones entre las partes, y entró en vigencia el 15 de mayo del 2012.

Dicho acuerdo ha traído algunos beneficios pero también perjuicios al país.

Entre los beneficios está que 8.700 empresas colombianas exportaron sus productos a EE.UU.

Pero, la otra cara de la moneda está en que luego del TLC, las exportaciones nacionales cayeron 54% de 2012 a 2016, lo que provocó una pérdida de $22 billones, según un análisis del Centro de Estudios de Trabajo, Cedetrabajo.

El informe revela, además, que en este tiempo se han perdido 51.000 empleos en el sector agropecuario y 106.000 en la industria manufacturera.