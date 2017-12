Salario mínimo: venció plazo legal para concertar incremento sin que las partes alcanzaran un acuerdo

Foto: MinTrabajo

Sin acuerdo terminó la cuarta y última reunión de la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Salariales y Laborales y se venció el plazo para que tanto empresarios como trabajadores alcanzaran un acuerdo sobre el incremento del salario mínimo del próximo año.

Las centrales obreras (CGT, CUT y CTC) unificaron propuestas y bajaron de 12 y 10 por ciento al 9 por ciento mientras que los empresarios pasaron del 4,5; 4,6 y 4,7 por ciento al 5,1%. Esto representa un reajuste en el salario mínimo de 66 mil pesos con la cifra presentada por los trabajadores o de 37 mil pesos con el ofrecimiento de los empleadores.

Guillermo Botero, presidente de Fenalco, el gremio de los comerciantes afirmó que no se llegó a un acuerdo en el marco del plazo legal que vence este viernes 15 de diciembre, debido a la diferencia en cifras que se mantiene entre las partes.

“No se llegó a ningún acuerdo por que las centrales impusieron una posición conjunta del 9% y nosotros del 5,1% hay 3,9 de diferencia y por eso no hubo acuerdo, ahora sigue continuar las negociaciones hasta el próximo 30 de diciembre que sería la fecha límite para que en ese momento salga el decreto si es que se determina que es por decreto”.

Julio Roberto Gómez, presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), afirmó que la falta de presentación de una posición del gobierno en la mesa dificultó que las partes lograran un acuerdo.

“Para que no se siga diciendo que como tenemos distintas posiciones entonces no pueden ofrecer, el movimiento sindical ha hecho un planteamiento del 9 por ciento, creemos que es una cifra adecuada y deja la sensación que no es por la parte sindical por donde se puede trabar el proceso de negociación” señaló.

El dirigente sindical agregó, “el ministro de Hacienda se ha negado a dar una cifra y creemos que no fue lo correcto, debió haber dado una cifra con lo cual culmina esta primera parte de la negociación, entre mañana y el lunes procederemos a entregar las constancias del por qué no se llegó a un acuerdo y el balón queda en la cancha del gobierno”.

Empresarios y trabajadores deberán presentar dentro de las próximas 48 horas las salvedades de por qué no se logró un acuerdo entre las partes. Por su parte el Ministerio de trabajo convocará a reuniones la próxima semana luego de realizar una evaluación, junto al MinHacienda, DNP, DANE y demás entidades, de las cifras presentadas por las partes en la mesa para continuar negociando el incremento del salario mínimo para el próximo año.