Sobornos pagados en el mundo superan los $3 mil billones: SuperSociedades

Durante un evento sobre el delito de soborno internacional, celebrado en Bogotá, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, reveló que los sobornos que se cometen en el mundo equivalen a 1 millón de millones de dólares, es decir, más de 3 mil billones de pesos colombianos.

“Es un millón de millones de dólares al año lo que pagan las compañías corruptas a lo largo y ancho del mundo en sobornos internacionales”, explicó.

El jefe del organismo de vigilancia afirmó que el soborno internacional equivale al 5% del Producto Interno Bruto de todos los países.

“Es decir que sin este flagelo los países serían un 5% más ricos, lo que pone en perspectiva el impacto que este fenómeno tiene para el mundo”, afirmó.

Señaló que en cuanto a Colombia se refiere, “el país está haciendo todos los esfuerzos posibles, está aplicando todas las normas vigentes, todo el trabajo institucional; está la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía General, y las distintas superintendencias, colaborando en este objetivo que es el de combatir el soborno”.

No obstante, señaló que faltan más dientes normativos para atacar mejor este flagelo. “Ciertamente, la Superintendencia tiene un interés en aumentar las sanciones porque las reglas que existen sobre el particular son anacrónicas y obsoletas y no se comparecen con la gravedad del tema a abordar”, expresó.

Indicó además que en continentes como el africano y en países como Corea del Norte, es donde más se comete el delito del soborno.

Colombia, sostuvo el Superintendente, está en un rango medio en el mundo.

Esta evaluación se da en momentos en que en el país se adelante un proceso por los millonarios sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht por más de US$11 millones y en 12 países, la cifra asciende a 755 millones de euros.