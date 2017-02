Solo el 28 % de los vehículos están asegurados en el país: Fasecolda

A propósito del hurto de vehículos, que según Asopartes en enero pasado superó los 3 mil, el vicepresidente técnico de Fasecolda, Carlos Varela, señaló que de los 7 millones de vehículos incluidas las motos, hay tan solo 2 millones 400 mil asegurados, lo que representa un 28 % del total automotor que hay en el país .

“Es un porcentaje que se ha venido manteniendo en los últimos años , sin embargo el crecimiento de las motos ha sido grande, si quitamos las motos de ese parque, automotor 1 de cada 2 vehículos cuenta con un seguro“, dijo el funcionario.

De la misma manera, el vicepresidente del gremio asegurador reveló que en el 2016, las aseguradoras pagaron cerca de 95 mil millones de pesos relacionados con el hurto de vehículos.

Varela señaló que en Colombia hace falta cultura para la adquisición de seguros de todo tipo porque “las personas no son conscientes de la actividad que realizan y no saben el nivel de desprotección que tienen de su patrimonio, pues los accidentes no se pueden prever“.

“Es importante asegurar el vehículo, ya que la actividad de conducción está catalogada como una de las más riesgosas del país, uno con un carro puede causar accidentes que hagan daños a terceros y el seguro cubre los daños a terceros y por supuesto los daños ocasionados al carro“, puntualizó.