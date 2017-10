Tarjetas de crédito. Foto: Mario Franco - Colprensa

El superintendente financiero, Jorge Castaño le hizo un llamado a los consumidores a no sobreendeudarse y a hacer un manejo responsable de las tarjetas de crédito, la principal recomendación es mantener las deudas de las tarjetas bajas de modo que los pagos no sean superiores al 10% de los ingresos. (Lea acá: 51% de quejas contra bancos son por tarjetas de crédito)

“En los hogares el producto más masivo está en las tarjetas de crédito , el problema no esta tener dos tarjetas sino saberlas manejar”, dijo Castaño.

Otra de las recomendaciones del Superfinanciero es no endeudarse para pagar otra deuda “si sacamos un avance para pagar la cuota de la tarjeta de crédito eso financieramente no es razonable no tiene sentido”.

Igualmente, el funcionario sugirió que cuando las personas comiencen a usar tarjetas de crédito solo pidan una y con un limite bajo para evitar meterse en grandes deudas.

Y como recomendación final consultar el bolsillo antes de cargar una compra a la tarjeta de credito.

“Endeudese de manera responsable, miremos bien antes de tomar un crédito, hay sobreendeudamiento de algunos hogares por no hacer una buena planificación”, puntualizó.