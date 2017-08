Superindustria abre cargos a Ticketshop por “engaños” en boletas del partido Colombia – Brasil

Selección Colombia / Foto AFP

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) formuló pliego de cargos a la Comercializadora de Franquicias S.A, empresa encargada de la página web www.ticketshop.com, por engañar a los consumidores en la venta de boletas para el partido Colombia – Brasil del próximo 5 de septiembre en Barranquilla.

Según la Superintendencia “se pudo establecer que no se puso en venta ni una sola boleta para este partido”

La empresa había informado que vendería a través de su página web 6 mil boletas a partir del 8 de agosto, sin embargo, la Superindustria pudo establecer que en esta fecha no se puso en venta ni una sola boleta, como se había señalado.

El superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, anunció que por este motivo la Comercializadora Franquicias S.A queda suspendida para comercializar cualquier tipo de boletas mientras se realiza la respectiva investigación, es decir, “que la Federación Colombiana de Fútbol deberá buscar un nuevo operador para la venta de sus boletas”.

Entre las evidencias de la Superindustria también está una comunicación suscrita por el representante legal de la empresa el pasado 16 agosto, donde cambió su versión, indicándole a la entidad que “no se efectuaron transacciones económicas vía web, toda vez que el sistema inhabilitó la compra de las mismas luego de establecer que para la fecha indicada, esto es, 8 de agosto de 2017, se había efectuado la venta total de la boletería”.

Robledo agregó que de lograrse comprobar todos estos actos la empresa enfrentaría una sanción superior a los 2 mil millones de pesos.

Venta informal

El superindustria reveló que las boletas fueron a parar a la reventa, lo que podría estar moviendo más de 10 mil millones de pesos en el mercado informal.

El funcionario hizo un llamado a los consumidores para que no apoyen el mercado informal de la reventa, ya que las boletas en este tipo comercialización incluso pueden costar un 20% más que las que se venden directamente.

“Boletas en este momento no hay porque se han agotado no porque se hayan vendido sino porque no se sabe donde están, eso es lo que estamos investigado“, agregó Robledo

“La petición a los colombianos es no patrocinar la reventa de boletas, lo que se busca es que la gente adquiera las boletas a precios originales y no a precios altos como suele suceder”, puntualizó.

Por su parte, la Federación Colombiana de Fútbol se pronunció mediante un comunicado oficial en torno a la suspensión por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio contra el operador oficial de venta de boletas para los partidos de la Selección Colombia Ticketshop en los partidos en calidad de local del combinado nacional.

La Federación sostuvo que apoya a la SIC en el proceso y que espera pueda terminarse cuanto antes la investigación.

Asimismo pidió a Ticketshop aclarar ante la Superindustria todo el proceso que realizó para llevar a cabo la venta de las boletas del partido Colombia – Brasil.

Este es el comunicado:

Bogotá, agosto 23 de 2017. Ante el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre la apertura de investigación contra Ticket Shop, por la venta de la boletería para el partido ante Brasil del próximo 5 de septiembre en Barranquilla, la Federación Colombiana de Futbol.

Apoya de forma total y determinada a la SIC en este proceso, y espera que pueda terminarse cuanto antes en beneficio de todos los interesados.

Le pide a Ticket Shop que aclare ante la Superintendencia, de forma pronta y clara, todo el proceso que realizó para llevar a cabo la venta de la boletería del partido en mención.