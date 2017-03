SuperTransporte multó con más $1.600 millones a cinco empresas de carga

La Superintendencia de Puertos y Transporte sancionó a cinco empresas de carga en el país, con 1.606 millones de pesos, tras comprobar cobros indebidos y pagos irregulares a sus trabajadores, teniendo en cuenta los listados de precios que estableció la autoridad.

Lina María Huari, delegada de Tránsito y Transporte de la Superintendencia, sostuvo estas empresas no obedecieron las obligaciones de la normativa vigente, consistente en la no expedición ni remisión de manifiestos de carga, descuentos no autorizados a los transportadores y pago de fletes por debajo de lo estipulado en el Sistema de Información de Costos Eficientes (Sice-Tac).

“Estas empresas no sólo violaron normas creadas para la protección de los transportadores, sino que también incumplieron obligaciones básicas como reportar al Ministerio de Transporte los manifiestos de carga a través del Registro Nacional de Despachos de Carga”, indicó la funcionaria.

Las empresas sancionadas por la SupeTransporte fueron: Tanques y Camiones S.A., Transportes Iceberg de Colombia S.A., Transportes Humadea S.A.S., Exxe Logística S.A.S. y Transportes Sánchez Polo S.A. – TSP S.A. las cuales tendrán una segunda instancia para apelar la decisión de esta entidad.

“La entidad logró determinar que en una de estas empresas más de 100 conductores trabajaban sin contrato, mientras que en otras se realizaban descuentos no autorizados por la ley en el pago de los fletes, hay que tener en cuenta que esto no es permitido y por eso aplica la sanción”, dijo Lina María Huarí.

La Supertransporte señaló que continuará intensificando las visitas de inspección y los controles al RNDC, con el fin de brindarles garantías a los transportadores y generadores de carga, que a diario mueven miles de toneladas de mercancía por todo el país.