Todavía quedan 67 mil subsidios de Mi Casa Ya: MinVivienda

El ministro de Vivienda, Camilo Sánchez, aseguró que el Gobierno Nacional ya cumplió con la promesa de construir más de un millón y medio de viviendas durante los ocho años de gestión del presidente Juan Manuel Santos.

En entrevista con RCN Radio, Sánchez destacó que para el cierre de este Gobierno se entregarán unas 130 mil viviendas en varias regiones del país.

“Hemos mejorado en más de un 25% ese déficit y esto ha sido verdaderamente importante… nosotros hemos hecho más de un millón 540 mil viviendas durante este Gobierno” dijo.

Indicó que “cuando se hizo el proyecto la gente dijo que era imposible entregar 100 mil viviendas al cierre de este Gobierno y ya vamos en 103 mil, pero la idea es entregar unas 130 mil antes del 7 de agosto”.

El ministro de Vivienda aseguró que la construcción de vivienda ha generado más de 2 millones de empleos en el país, al tiempo que reiteró que se asegurarán los subsidios hasta 2022 para que los ciudadanos puedan acceder a tener su casa propia.

“Con las viviendas generamos más de 2 millones de empleos directos y eso hace que se mueva la economía… nosotros le damos a la gente el 43% de la vivienda entre el subsidio y los descuentos de cinco puntos en las tasas de interés”, señaló.

Agregó que “por eso nos reunimos con los banqueros y con las constructoras para poder asegurar los subsidios para la construcción de vivienda y vamos a tener y a garantizar los recursos hasta 2022… todas las personas que no hayan recibido subsidios y que ganen menos de dos salarios mínimos tiene ese derecho”.

En ese mismo sentido, agregó que el Gobierno ha venido mejorando la política de construcción de esas viviendas, tras las denuncias en las que se aseguraban que las casas se entregaban en zonas en las que no había vías de acceso y todos los servicios públicos.

“Se modificaron los esquemas y es que la verdad uno de los problemas más grandes es la convivencia para que la gente se sienta responsable y doliente de su entorno”, expresó.

Manifestó que “cuando el parque se rompe y a mí no me interesa o cuando veo que venden estupefacientes y me hago el loco, pues la estrategia no funciona… hay que tratar de que los ciudadanos sean más activos y que lo regalado no hay que tirarlo a la caneca”.

Con respecto a las afectaciones por el clima y la llegada del fenómeno de La Niña, el ministro Sánchez dijo que el Gobierno entregará este año las más de 1.200 viviendas que se destruyeron con la tragedia de Mocoa, mientras se implementan programas para prevenir situaciones como esa en la que perdieron la vida más de 300 personas.

“En febrero estaremos entregando las primeras 300 casas tras la tragedia en el Putumayo y antes de acabar el Gobierno, se entregarán las mil 209”, precisó.