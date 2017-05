Trabajadores, empresarios y Gobierno no logran consenso sobre proyecto de Ley de ‘horas extras’

Foto: AFP

Después de dos sesiones de discusión en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, para conciliar entre trabajadores, empresarios y Gobierno en el proyecto de Ley sobre la ampliación del recargo nocturno o conocido como ‘horas extras’, no se logró un acuerdo sobre esta iniciativa.

Por eso la Comisión lo regresó para que sea el Senado el que adopte una decisión al respecto por tratarse de un proyecto de Ley de iniciativa parlamentaria y decida si le da tránsito o no al siguiente debate en la Comisión Séptima.

En palabras de la Ministra de trabajo Clara López, “en el seno de la Comisión de Concertación Laboral no hay acuerdo, por eso lo estamos devolviendo para que sea el Senado el que adopte una decisión al respecto por tratarse de un proyecto de Ley de iniciativa parlamentaria y que sea esta instancia la que decide si le da tránsito o no al siguiente debate”.

Tras lo anterior, la ministra López señaló que desconoce por qué en Senado este proyecto de ley no dio frutos.

“Este proyecto viene con un consenso amplio de la Cámara de Representantes en donde todos los partidos estuvieron de acuerdo con el mismo. Por eso estamos muy sorprendidos de qué sería lo que actuó para que ese consenso logrado se rompiera al pasar en la Comisión Séptima del Senado, y lo lamentamos porque lo que se busca con esta iniciativa es equidad, justicia y compensación social a los trabajadores de Colombia en función del aumento del IVA que vino de la Reforma Tributaria” dijo.

Este proyecto de Ley busca ampliar la jornada laboral nocturna para que empiece a partir de las 8 p.m. y se extienda hasta las 6 a.m, actualmente esta jornada laboral diurna es de 6 a.m. a 10 p.m. y la nocturna de 10 p.m. a 6 a.m.