Maestros piden al Gobierno que no hagan sentir que todos son sospechosos de abuso a menores

Foto Ingimage

Luego del anuncio de la Secretaría de Educación sobre el inicio de investigaciones por casos de abuso o acoso a menores de edad, algunos sindicatos de los profesores aseguraron que están de acuerdo con iniciar un proceso judicial pero sin estigmatizar al gremio.

La Asociación Distrital de Educadores pide que sean investigados los docentes que violaron los derechos de los niños, sin embargo, precisan que no es bueno que la Secretaría de Educación haga sentir que todos los maestros abusan.

“Pero no podemos por casos aislados convertir a los maestros en sospechosos. Si el 99 % de los maestros no tiene nada que ver, entonces no puede la Secretaria de Educación armar un escándalo de lo que no existe”, afirmó Luz Marina Turga, directora de asuntos de la mujer de la Asociación en Bogotá.

Por tanto, dice que la Fiscalía debe hacer la investigación pertinente y de haber mérito para encontrar culpable al profesor se debe emitir un escrito de acusación.

De otro lado, hablamos con el sindicato de maestros del departamento del Meta y rechazaron también los actos que hacen los maestros en contra de sus estudiantes.

“Es tarde lo que haga el Gobierno nacional y la justicia alrededor de un tema tan grave, el acoso a los mismos, nosotros somos responsables de que se protejan todos los derechos de los niños y niñas de nuestro país”, afirmó Moncada.

Y agregó: “Rechazamos un ejercicio de acoso al estudiante, como profesionales debemos defender y velar por los estudiantes”.

Finalmente, coinciden en que todo el peso de la ley le caiga a los maestros que han abusado o intentado hacerlo a un estudiante en cualquier circunstancia. Incluso el sindicato del MEta dice que de ser necesario se aparte del cargo al culpable.