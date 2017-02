Maestros radicaron en MinEducación pliego de peticiones sobre salud, infraestructura y salario

RCN Radio - Sindy Valbuena

La marcha de los maestros finalizó con éxito en la Secretaría de Educación en Bogotá, sin embargo, el gremio antes de su cierre, logró radicar el pliego de peticiones del sector ante la ministra de Educación, Yaneth Giha.

Según los representante de Fecode, se pidieron cambios en puntos de política educativa, carrera docente, bienestar, salud prestacional e institucional.

“Pedimos que el Gobierno incremente nuestro salario a través de diversas fórmulas que hemos presentando como el de la nivelación salarial y la lucha porque haya una jornada pedagógica donde los maestros a través de la jornada única se realice donde haya las condiciones y donde no las hay, se suspenda la jornada para que no se persiga los maestros y se les exija el cumplimieto de aspectos que no pueda desarrollar”, afirmó Carlos Rivas, presidente de Fecode.

Por tanto, dijo que están desde este 1 de marzo en estado de alerta, es decir, esperando a que el Gobierno se pronuncie y se tomen decisiones que logren mejorar las políticas del sector.

La ministra de Educación, Yaneth Giha, recibió el pliego de peticiones y advirtió que un equipo de trabajo estará trabajando en el pliego de peticiones y analizando las posibles soluciones.

Así mismo, aseguró que está abierta al diálogo y su compromiso de llegar a un acuerdo con el gremio, también es personal.