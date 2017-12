Durante un encuentro con profesores y líderes de la educación del país, la ministra de Educación, Yaneth Giha, expresó que se ha reunido con pre candidatos presidenciales en las últimas semanas como es el caso de la senadora Claudia López.

La Ministra afirmó a RCN Radio que hace dos semanas se vio con la congresista y pudo socializar algunos temas de interés para el país que deberían también ser compartido con otro candidatos.

Sin embargo, no ha sido con la única persona con la que se ha reunido, también han existido conversaciones con otros políticos quienes también están interesados en crear propuestas que beneficien al país.

“En esta semana me han visitado pre candidatos presidenciales me piden cita oficial, van a la oficina y me preguntan por temas de educación, de hecho hace 2 semanas me visitó la senadora Claudia López”, expresó Giha.

Así mismo, invitó a los candidatos a la presidencia para que se reúnan y conozcan la realidad del país y los avances que han tenido en el actual Gobierno.

“Quiero que vengan todos, quiero que me pidan cita quiero contarles exactamente lo mismo, la gran labor para el próximo Gobierno es hacer un gran programa de valoración de los docentes pero también de tareas específicas que apoyen a los docentes en Colombia”, afirmó.

De esta manera, vo positivo que haya unos aspirantes a la presidencia interesados en la educación ya que la brecha entre la zona rural y la urbana aún continúa.

De igual forma, hay zonas aún rezagadas como La Guajira, a pesar de que la paz ya llegó a la mayoría del territorio nacional con la firma del acuerdo de paz.

Ciudades como Bogotá, Bucaramanga, Medellín Barranquilla y municipios pequeños como Duitama en Boyacá y Floridablanca en Santander, han avanzado en los últimos años.

En el área de educación superior, la Ministra explicó que la cobertura es más amplia y que en los último años se ha pasado de un porcentaje de cobertura del 37 % al 51 %